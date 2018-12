Zahl der Mitglieder hat sich verdoppelt

Die Ortsgruppe Fridingen im VdK-Sozialverband hat eine große Wertschätzung erfahren, denn zur Jahresabschlussfeier im vollbesetzten Tennisheim kam vor wenigen Tagen hoher Besuch.

Die Ortsgruppenvorsitzende Lydia Degenhardt konnte den Minister und Abgeordneten Guido Wolf mit Partnerin, die Geschäftsführerin des VdK-Bezirks Südwürttemberg-Hohenzollern Sandra Hertha, die Kreisvorsitzende Elfriede Maurer, Bernd Mager vom Landratsamt und Bürgermeister Stefan Waizenegger begrüßen.

In ihren Grußworten würdigten die Ehrengäste die wichtige Funktion, die der Sozialverband VdK inne hat. Ein Verband, so war zu hören, der sich in Bund und Land einer stetigen Zunahme an Mitgliedern erfreut. 1,9 Millionen Mitglieder hat aktuell der größte Sozialverband Deutschlands. Auch in Fridingen hat sich in den vergangenen Jahren der Mitgliederbestand der Ortsgruppe auf 98 verdoppelt. Bürgermeister Stefan Waizenegger unterstrich in diesem Zusammenhang die Verdienste der rührigen Ortsgruppe in der Stadt. Das Treueabzeichen mit Urkunde des Landesverbandes für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Gisela Hauser verliehen. Den Mitgliedern und Gästen wurde im Anschluss ein Abendessen serviert. Für fröhliche Unterhaltung sorgten der Nikolaus (alias Rainer Kohli) und sein Knecht Ruprecht (alias Erwin Staffler). Einen lustigen Beitrag unter dem Motto: „Doppelt, gemoppelt – ich suche einen Papa“ gespielt von den beiden Vorsitzenden Lydia und Rainer, war ein Angriff auf das Zwerchfell der Gäste. Eine Tombola rundete die Veranstaltung ab.