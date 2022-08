Wie leben Donauschwaben in Brasilien, Australien oder Kanada?

Der Heimatkreis Fridingen lädt für Donnerstag, 8. September, zu einem Bildvortrag über die „Integration der Donauschwaben als deutsche Minderheit in der Welt“ ein. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Donauschwaben, Jürgen Harich aus Tuttlingen, zeigt dann ab 19 Uhr Bilder von seinen Reisen, bei denen er donauschwäbische Kolonien und deutschsprachige Vereine auf der ganzen Welt besucht hat.

Er besuchte die Heimatdörfer seiner Vorfahren in der Batschka (Gajdobra) und im Banat (Mramorak, Franzfeld) in Serbien, machte eine Rundreise durch die Vojvodina und besuchte die Donauschwaben in Rumänien, Kroatien, Ungarn und Österreich. Weitere Ziele waren Brasilien, Argentinien, Südafrika, Australien, USA und Kanada. Über diese Weltreise aus den Jahren 2017 und 2018 hat er einen Bildervortrag zusammengestellt,

Als Auftakt zum Fridinger Stadtfest kommt er nun am Donnerstag, 8. September, um 19 Uhr nach Fridingen, um dort in der Hohenbergstube des Museums Oberes Donautal seine Erlebnisse, Erfahrungen und Bilder den interessierten Besuchern mitzuteilen und zu zeigen. Der Eintritt ist frei.