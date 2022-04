Vortrag zur Stadtgeschichte

Im Rahmen der Vortragsreihe anlässlich des 650. Stadtjubiläums referiert am Mittwoch, 27. April, der Historiker Dr. Casimir Bumiller über „Die Stadt Fridingen im Mittelalter“. Bumiller beleuchtet hierbei die Gründe, die zur Stadtwerdung in Fridingen führten, er fragt nach dem Verhältnis zwischen der ursprünglichen Stadtgründung auf dem Welschenberg (Altfridingen) und der heutigen Stadtanlage und schildert die Entwicklung der mittelalterlichen Stadt unter den Grafen von Hohenberg und unter dem Haus Österreich. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Aula der Hohenbergschule.