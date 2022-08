Vorstand einstimmig wiedergewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadtkapelle Fridingen hielt am letzten Donnerstag im August ihre 110-jährige Jubiläums-Generalversammlung ab. Bedingt durch Corona konnte diese nicht wie sonst üblich Anfang des Jahres abgehalten werden. Zu Beginn konnten die Vorstände Rommel und Hipp ein beinahe vollzähliges Probelokal und somit einen Großteil der über hundert Musiker begrüßen.

Die Generalversammlung in diesem Jahr war wie so vieles der letzten beiden Jahre in die Jahresmitte verlegt worden, was in dem Fall der Stadtkapelle auch nicht unbedingt schlechter war, schließlich konnte man somit auch auf das vor kurzem stattgefundene Jubiläumsfest zurückblicken.

Im Anschluss an die Totenehrung ließen die beiden Vorstände das vergangene Jahr Revue passieren. Dieses war vor allem geprägt durch das noch immer aktuelle Thema Corona, doch nichtsdestotrotz, getreu dem Motto, „wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, probte die Stadtkapelle Fridingen während andere pausieren mussten. Freiluftveranstaltung statt Fernsehabend, gemeinsam statt einsam. In der ehemaligen Zimmerei in Fridingen konnte unter allen damals gültigen Corona-Auflagen trotz allem geprobt werden. Allen voraus sei es dem Dirigenten Heiko Klaiber zu verdanken, dass dies machbar gewesen sei. Ein weiterer Punkt, um den es sich vergangenes Jahr drehte, war das Jubiläumsfest vom 1. bis 3. Juli 2022. In unzähligen Stunden der Vorbereitung wurden Ausschüsse gegründet, Checklisten erstellt und abgearbeitet.

„Ich habe im März noch nicht geglaubt, dass wir dieses Fest so durchziehen können, aber es war von Anfang an klar, wenn Fest, dann richtig“, so Rommel in seiner Ansprache. Auch der Zusammenhalt und das Miteinander der Kapelle kamen in den Reden der beiden Vorstände mehr als deutlich hervor. So haben einige Gastkapellen gefragt, wie das alles möglich sei, so ein Fest zu bewirten, zu organisieren und nebenher noch zu unterhalten.

Das Fest, und im Gesamten das vergangene Jahr, so die beiden Vereinsvorstände, sei aus ihrer Sicht mehr als erfolgreich gewesen. Auch Kassiererin Katharina Bastian sowie Jugendleiterin Lisa Steidle konnten mit positiven Bilanzen Resümee vom vergangenen Jahr ziehen. Die anschließenden Wahlen bestärkten den Ausschuss in ihrem Handeln und so wurden Veit Hipp als 1. Vorstand, Katharina Bastian als Kassiererin, Oliver Stegmaier und Jakob Bastian als Beisitzer einstimmig bestätigt.