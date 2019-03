Vorfahrt missachtet: 8000 Euro Schaden

Am Mittwochmorgen hat eine 52-jährige Ford-Fahrerin an der Einmündung der Kreisstraße 5940 zur Landstraße 277, zwischen Buchheim und Bergsteig, die Vorfahrt eines 61-jährigen Skoda-Fahrers missachtet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 7 Uhr mit ihrem Ford auf der Kreisstraße von Buchheim in Richtung Bergsteig und wollte an der Einmündung zur L277 nach links in Richtung Mühlheim abbiegen. Hierbei missachtete die Ford-Fahrerin die Vorfahrt eines von rechts auf der Landstraße von Fridingen her kommenden Skoda-Fahrers. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.