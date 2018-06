Von Fridingen nach Japan und zurück

Der beliebte Pater Jordan Hamma hat am Sonntag sein 50-jähriges Priesterjubiläum in seiner Heimatstadt Fridingen gefeiert. Mit einem Festgottesdienst und anschließender Feier in der Festhalle wurde der Jubilar geehrt.

Den Festgottesdienst zelebrierte der Jubilar selbst, unterstützt von Pfarrer Gerwin Klose, Pater Edmund und dem früheren Fridinger Pfarrer Schall. Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor unter der Leitung von Stefan Metzger umrahmt. Die Festpredigt hielt Pater Edmund.

Danach geleiteten die Stadtkapelle Fridingen und die Festgemeinde den Jubilar zur weltlichen Feier mit Mittagessen und Kaffee in die Festhalle. Auch dort spielte die Stadtkapelle unter Leitung von Dirigent Heiko Klaiber zur Unterhaltung.

Pater Jordan Hamma kam am 17.Dezember 1934 in Fridingen als Sohn des Rudolf (1904-1990) und der Justina Hamma, geborene Bucher (1904-1991), auf die Welt. Mit seiner älteren Schwester Johanna (geboren 1927) wuchs er im elterlichen Haus an der Hinteren Gasse auf.

Nach dem Besuch der Volksschule in Fridingen war er ab 1. Mai 1948 in Gars/Inn, von 1951-1956 in Günzburg im Internat der Redemptoristen. Im Juli 1956 trat er in Gars in die Kongregation der Redemptoristen ein und legte am 1. Dezember 1960 seine ewige Profess ab.

Von 1957 bis 1963 studierte Jordan Hamma an der ordenseigenen Hochschule in Gars Philosophie und Theologie und wurde am 28. April 1963 von Kardinal Döpfner, Erzbischof der Diözese München und Freising, in der Klosterkirche Gars zum Priester geweiht. Am 5. Mai 1963 feierte er sein Primizamt in seiner Heimatgemeinde und am 2. September 1963 fand in Gars die Aussendungsfeier in die Japanmission statt. Seither wirkte er dort als Missionar in den drei Klöstern Kagoshima, Izumi und Sendai. Lange Jahre war er auch Ordensoberer der Vizeprovinz Kagoshima-Japan.

Pater Jordan Hamma war überwältigt von der Anteilnahme zu seinem Jubiläum und freute sich über die zahlreichen Gesten, Glückwünsche und Geschenke. Zum Abschluss des goldenen Priesterjubiläums fand abends eine Dankandacht statt.