VfL Mühlheim und SV Fridingen lösen Spielgemeinschaft auf

Die beiden Fußballvereine SV Fridingen und VfL Mühlheim, zuletzt in einer Spielgemeinschaft (SGM), gehen künftig wieder getrennte Wege. Wie beide Klubs in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, wird die SGM zum Saisonende aufgelöst.

„Die Vereine VfL Mühlheim und SV Fridingen haben sich entschieden, die seit Sommer 2015 existierende Spielgemeinschaft aufzulösen“, heißt es in der Pressemitteilung. Während die erste Mannschaft seit 2015 weiterhin unter dem Namen VfL Mühlheim in der Bezirks- beziehunsgweise Landesliga gespielt und sich fast ausschließlich aus Spielern des VfL Mühlheim zusammensetzt habe, sei die Zusammenarbeit vor allem im Bereich der zweiten und dritten Mannschaft erfolgt. Diese Mannschaften spielten als SGM Fridingen I/Mühlheim II und SGM Fridingen II/Mühlheim III, so der SVF und der VfL in der Erklärung.

Die beiden Vereine begründen ihren Schritt: „Die Spielgemeinschaft wurde damals mit der Intention gegründet, mittelfristig die beiden Klubs zu einem Verein zusammenzuführen und die Kräfte im Bereich des Fußballs im oberen Donautal zu bündeln. Die damalige Intention der Zusammenführung der beiden Vereine habe sich aber vor allem in den letzten Jahren aufgrund unterschiedlicher Vereinsstrukturen nicht weiterentwickelt. Die beiden Vereine haben sich stattdessen nach den ersten Jahren der Euphorie in gegensätzliche Richtungen bewegt. Die Diskussionen über die künftige sportliche und strukturelle Ausrichtung war letztendlich dann auch der Grund, warum sich die Verantwortlichen beider Vereine dazu entschieden haben, die Spielgemeinschaft zu beenden und wieder eigene Wege zu gehen.“

Die Entscheidung sei in beiden Vereinen vorbereitet und mit den betroffenen Spielern diskutiert worden. „Dabei zeigte sich in allen Mannschaften bei den Spielern eine klare Unterstützung für diesen Weg“, heißt es seitens der Vereine.

„Beide Seiten sind der Auffassung, dass dieser Schritt zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist“, schreiben der SV Fridingen und der VfL Mühlheim. Vertreter beider Vereine würden sich auch zukünftig regelmäßig über die weitere Entwicklung austauschen, sodass eine zukünftige Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen sei, betonen die beiden Vereine. Beide Vereine blieben ohnehin als Stammvereine zusammen mit dem VfL Nendingen über den Jugendfußballverein Oberes Donautal freundschaftlich verbunden. „Der JFV Oberes Donautal ist von der Auflösung der Spielgemeinschaft bei den aktiven Mannschaften nicht betroffen“, schließt die Mitteilung.