Veranstaltungen, Projekte, Investitionen: Das steht 2019 im Donautal an

Das Jahr 2019 hat nun fast einen Monat hinter sich. In den Gemeinden im Donautal stehen die kommenden elf Monate einige Projekte und Veranstaltungen an. Hier eine Übersicht:

Buchheim

Geht es nach Buchheims Bürgermeisterin Claudette Kölzow, soll die Sanierung des Bürgerhauses mitsamt der Krippe, die im gleichen Gebäude entstehen soll, noch dieses Jahr, wohl nach den Sommerferien, fertig werden. Die Bauarbeiten für das Projekt begannen im Frühjahr 2018. Die Bürgermeisterin will im Jahr 2019 die Weichen für weitere Maßnahmen stellen. So ist geplant, ein neues Feuerwehrfahrzeug anzuschaffen sowie einen Anbau an das Feuerwehrhaus zu errichten. Zudem müsse noch geklärt werden, ob die Kläranlage erhalten und saniert werden oder ob man an das Netz in Messkirch anschließen soll. Eine Entscheidung soll in diesem Jahr fallen, sagt Kölzow. Auch die Bauleitplanung für das Neubaugebiet „Höllenbart“ mit etwa zehn neuen Bauplätzen wird die Gemeinde in 2019 beschäftigen.

Neuhausen

Auf die Neuhauser kommt ein relativ ruhiges Jahr zu. Wäre da nicht das Wochenende vom 21. bis 23. Juni. Da wird’s erfahrungsgemäß auf dem Gelände des Take-off-Gewerbeparks laut: Das Southside-Festival steht an. Als Headliner kommen dieses Jahr unter anderem die Toten Hosen und die Foo Fighters – ruhig dürfte es da wahrlich nicht bleiben.

Ansonsten stehen weder große Vereinsjubiläen noch andere Festivitäten an. Die größte Investition ist der Bau des Regenrückhaltebeckens. Von diesen Bauarbeiten dürften die Bürger aber weit weniger mitbekommen als von der Sanierung der Ortsdurchfahrt in den vergangenen Jahren.

Renquishausen

Ein Termin, auf den sich die Renquishausener dieses Jahr freuen dürfen: das Dorffest. Alle zwei Jahre wird es gefeiert, dieses Jahr am Wochenende vom 19. bis 21. Juli. Darüber hinaus gibt es auch für die Katholische Kirchengemeinde Anlass zu feiern: Vor 500 Jahren ist ihre Kirche, St. Stephanus, zum ersten Mal namentlich erwähnt worden. Am 29. September gibt es deshalb ein großes Fest, auch der Bischof hat sich angekündigt.

Abgesehen von den üblichen Terminen steht für die Gemeinde auch in der Ortsentwicklung einiges an. Das Gewerbegebiet Reckholder 2 wird weiterentwickelt, im Neubaugebiet Zinnen steht bereits das erste Haus. Weitere sind in Planung. Laut Bürgermeister Jürgen Zinsmayer sind nur vier von 28 Bauplätzen noch frei.

Darüber hinaus ist der Neubau von Hipp Medical Gesprächsstoff im Ort. Das Unternehmen will in Renquishausen neu bauen und 50 Arbeitsplätze schaffen. Die Offenlage des Bebauungsplans läuft, „sobald der Schnee weg ist, kann es losgehen“, sagt Zinsmayer.

Fridingen

„Das größte Projekt ist sicherlich die Kläranlage“, erklärt Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger. Neben dem Neubau einer vierten Filtrationsstufe ist eine umfassende Erneuerung der Elektrotechnik sowie Sanierungsmaßnahmen des in die Jahre gekommenen Bauwerks vorgesehen. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich schätzungsweise auf 1,5 bis 1,6 Millionen Euro. „Das wird uns haushalterisch in den kommenden beiden Jahren fordern“, prognostiziert Waizenegger.

Laufende Ausbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Wasserwirtschaft beziehungsweise Wasserversorgung schlagen mit etwa 100 000 Euro zu Buche. Unter anderem soll ein sogenanntes Ozonsteurungsmodul, dieses dient der Desinfektion, beschafft werden. „Das Modul ist sehr wichtig in Hinblick auf diesen hochsensiblen Bereich.“

Mit einer Investition von 140 000 Euro wird die Stadt Fridingen außerdem ein neues kommunales Fahrzeug für den Bauhof anschaffen. Die Maschine eigne sich für die topografischen Verhältnisse Fridingens und könne unter anderem als Kehrmaschine, aber auch für den Winterdienst eingesetzt werden. „Wir erhoffen uns eine Unterstützung aus dem Ausgleichstock. Das würde Anschaffung erheblich vereinfachen“, sagt Waizenegger.

Im Bereich der Innenentwicklung soll in den nächsten Jahren das neue Sanierungsgebiet Altstadt/Panoramastraße weiter optimiert werden. Die Stadt kümmert sich um den öffentlichen Verkehrsraum, sprich die Straßen- und Kanalsanierung. „Wir sind bemüht, die Sanierungsgebiete herzurichten“, erläutert Waizenegger. Rechts der Donau sei es das letzte Sanierungsgebiet. Durch die Zuschüsse von Land und Kommune sollen Anreize gesetzt werden, in die Sanierung alter Häuser zu investieren. In den vergangenen Jahren habe doch der ein oder andere bewegt werden können, zu investieren, so Waizenegger. „Wir haben die Hoffnung, dass die Förderungen als Anreiz genommen werden – im Sinne der Innenentwicklung.“

Auch die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Vollsortimenters Rewe soll in diesem Jahr vonstatten gehen. Waizenegger: „Spätestens im Herbst müsste er am Start sein.“

Veranstaltungsmäßig steht ebenfalls einiges an. „Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass wir es Jahr für Jahr schaffen, ein Stadtfest auf die Beine zu stellen– mit den Vereinen und allen Beteiligten“, sgatWaizenegger. Vom 6. September bis zum 9. September findet das 37. Stadtfest dann statt. Bereits vom 12. bis zum 14. Juli steigt das Handball-Open. „Zu diesem Event kommen viele auch von außerhalb“, weiß Waizenegger. Er nennt außerdem die Aufführungen im Steintäle: Am 28. Juni ist die Premiere des Erwachsenenstücks, einen Tag später wird die Kinderpremiere auf der Naturbühne aufgeführt.