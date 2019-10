Vögel von David Oßwald gewinnen bei Ausstellung

David Oßwald ist am Wochenende bei der Vereinsausstellung der Vogelfreunde Fridingen zum Gesamtsieger gekürt worden. Mehr als 300 Vögel aus fünf Kontinenten – Europa, Afrika, Asien, Australien und Südamerika– haben die Besucher in der Donautalhalle bei der Veranstaltung bestaunt.

Er ist ein mehrfach preisgekrönter Vogelliebhaber – der 25-jährige David Oßwald. Weit mehr als 100 Vögel hat er zuhause in einem „speziellen Vogelraum“, wie er unserer Zeitung stolz berichtete. Erst vor wenigen Wochen ist er in Trossingen bei der Landesschau Baden-Württemberg von der Austauschzentrale der Vogelliebhaber mit seinem Zebrafinken Hellrücken zum Landesgruppensieger gekürt worden.

Den Bruder dieses Zebrafinkens hatte er auf der Vogelschau in der Fridinger Donautalhalle dabei und präsentierte ihn den extern angereisten Preisrichtern. Bei der Bewertung achteten die Preisrichter neben der Körperhaltung und Körperform beispielsweise auch auf die Größe der Vögel, ihren Schwanz und die Farbe. Das Ergebnis für Oßwalds Zebrafinken lautete „vorzüglich“. Für diese Auszeichnung erhielt Oßwald in der Kategorie „Bester domestizierter Prachtfink der Schau“ einen Pokal sowie eine Goldmedaille.

Die gleiche Ehrung erhielt er für den besten nichtdomestizierten Prachtfinken der Schau. Und auch in den anderen Kategorien gab es viele Auszeichnungen. Oswald Wannenmacher ließ bei den Kanarienvögeln alle hinter sich. Friedrich Vossler schaffte es bei der Wertung der Carduelide mit seinem Stieglitz ganz nach oben. Bei der besten Vitrine hatte Jochen Wannenmacher alle hinter sich gelassen und Selina Tonnemacher überzeugte die Preisrichter in der Kategorie Wellensittich, genauso mit dem besten Gegengeschlecht und der besten Voliere der Schau. Die Wertung bei den Großsittichen gewann Klaus Reimann und Petra Tonnemacher ergatterte sich die höchste Auszeichnung mit einem ihrer Papageie. Auch diese Sieger erhielten einen Pokal und eine Goldmedaille. In der Gesamtleistung der Vogelschau hatte David Oßwald mit 154 Punkten die Nase vorn, gefolgt von Selina Tonnemacher auf Platz zwei mit 105 Punkten.

Der Vorsitzende der Vogelfreunde Fridingen, Herbert Tonnemacher, freute sich über die zahlreichen Auszeichnungen der Vereinsausstellung und blickte positiv auf die Resonanz der Vogelschau. „Wir sind mit den Besucherzahlen ganz zufrieden, auch wenn es noch Luft nach oben gibt. Wir bewegen uns damit auf Vorjahresniveau“, resümierte Tonnemacher.

Der 52 Jahre alte Verein registriert derzeit 15 aktive Mitglieder und hat mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Die Vogelfreunde freuen sich über jedes Neumitglied, vorausgesetzt es erfüllt diese eine Bedingung: „Bei uns darf jeder mitmachen, der einen Vogel hat“, sagte der Vorsitzende abschließend mit einem Augenzwinkern.