TV Fridingen dominiert im Kürbereich

Der TV Fridingen hat in der Sepp-Hipp-Sporthalle das Gaufinale der besten Gerät- und Kunstturnmannschaften des Turngaus Schwarzwald ausgerichtet. Knapp 100 Turner, aufgeteilt in 20 Mannschaften aus sechs Vereinen, waren an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck am Start. Die Fridinger stellten sieben Teams.

Im ersten Durchgang wetteiferten die jüngsten Turner in der E- und D-Jugend um die begehrten Podestplätze. Bei der E-Jugend gab es folgenden Endstand: 1. SV Villingendorf I, 2. TV Spaichingen, 3. SV Villingendorf II, 4. TV Fridingen I, 5. SV Villingendorf III, 6. SG Schramberg, 7. TV Fridingen II. Der Endstand bei der D-Jugend: 1. TV Spaichingen, 2. SV Villingendorf I, 3. SV Villingendorf II, 4. SG Schramberg, 5. TV Fridingen.

Die Siegerehrung der Kinder-Mannschaften wurde von der Jugendtanzgruppe des TV Fridingen feierlich umrahmt.

Im zweiten Durchgang kamen sowohl die Teilnehmer als auch die Zuschauer noch einmal auf ihre Kosten. Ein Mix von Jugendlichen, jungen Erwachsenen und aktiven Turnern begeisterte mit einer großen Bandbreite turnerischer Darbietungen. Von eleganten Pflichtübungen in der C-Jugend bis hin zu Riesenfelgen, Salti oder hochkarätigen Übungen an den Ringen im Kür-Bereich der Erwachsenen war alles mit dabei.

Im Kürbereich dominierte der TV Fridingen, der mit fast all seinen Ligaturnern vertreten war. In der offenen Klasse (P-Stufen) war seit langem erstmals wieder eine Mannschaft des TSV Neuhausen am Start.

Als besonderes Highlight setzten die Kindertanzgruppe und die Haupttanzgruppe des TV Fridingen einen gekonnten Schlusspunkt unter das gelungene Turn-Event in der kleinen Donaustadt.

Weitere Ergebnisse

C-Jugend: 1. TV Spaichingen, 2. TSV Dunningen, 3. TV Fridingen.

Platzierungen offene Klasse (P-Stufen): 1. SG Schramberg, 2. TV Fridingen, 3. TSV Neuhausen.

Kürstufe 1: 1. TV Fridingen.

Kürstufe 2: 1. TV Fridingen.