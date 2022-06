TV Fridingen beim Landesturnfest in Lahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach dreijähriger Turnfestpause war es im Mai endlich wieder so weit. Voller Vorfreude startete der TV Fridingen am Mittwochnachmittag, 25. Mai, mit dem Zug in Richtung Schwarzwald.

Nachdem die Turnerinnen und Turner in Lahr angekommen sind, wurden zuerst die Quartiere in den Schulen bezogen. Dort gab das erste gemeinsame Abendessen. Gestärkt ging es dann zur Eröffnungsfeier in den Seepark. Dort war die Showbühne der Mittelpunkt des gesamten Turnfestes. Am darauffolgenden Tag wartete eine sportliche Herausforderung auf die Sportlerinnen und Sportler des TV Fridingen. Jeder Einzelne versuchte sein Glück beim Turn-Warrior, ein Hindernis Parkour, bei dem Koordination, Kraft und Ausdauer gefragt waren. Den Abend hat man gemütlich in der Innenstadt ausklingen lassen. Am Freitag fanden die Einzelwettkämpfe statt, bei dem die Turnerinnen und Turner ihr Können bewiesen. Ein weiteres Highlight war der Besuch der Württembergischen Turnmeisterschaften am Samstag. Der letzte Abend verbrachte man gesellig an der Showbühne im Seepark. Sonntagmorgen ging es nach dem Frühstück mit dem Zug wieder zurück in Richtung Heimat.