Tuttlinger trainiert bei Schnee und Eis mit seinem Mountainbike

Von Schwäbische Zeitung

Opfer eines Raubüberfalls ist eine Gastwirtin am Samstagabend gegen 21 Uhr in ihrem Restaurant in der Stockacher Straße geworden. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Ein noch unbekannter Täter betrat unter mit vorgehaltener Pistole die Gaststätte, in der sich neben der Geschädigten noch drei Gäste sowie das Küchenpersonal aufhielten, und forderte Bargeld. Der Unbekannte richtete abwechselnd die Waffe auf die Wirtin, das Küchenpersonal und die anwesenden Gäste.