Tuttlinger trainiert bei Schnee und Eis mit seinem Mountainbike

Ein 30-jähriger Mann, der die Passanten in der Sigmaringer Innenstadt anpöbelte, ist am Mittwochmittag von der Polizei festgenommen worden. Der 30-Jährige, der sich augenscheinlich in einem geistigen Ausnahmezustand befand, beschimpfte und bedrohte gegen 13.40 Uhr vor einem Fast-Food-Restaurant in der Schwabstraße immer wieder Passanten. Eine 21-Jährige, die währenddessen in dem Lokal saß, sagte, der Mann habe auch ein vielleicht 10-jähriges Kind geschubst, weshalb sie nach draußen ging und ihn für sein Verhalten zurecht wies.