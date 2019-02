Tuttlinger trainiert bei Schnee und Eis mit seinem Mountainbike

In die Auseinandersetzung zwischen dem französischen Molkereikonzern Lactalis und der Omira Oberland-Milchverwertung (OOMV) kommt Bewegung. Wie das französische Unternehmen mit Sitz in Laval am späten Montagabend mitteilte, biete man den Omira-Milchbauern einen Vorschlag zur außergerichtlichen Lösung des Konflikts an. Der war entstanden nachdem Lactalis Gewährleistungsansprüche im Zuge der Übernahme der Genossenschaft Omira im Jahr 2017 in Höhe von 23,5 Millionen Euro angemeldet, der OOMV arglistige Täuschung vorgeworfen und im Dezember 2018 ...