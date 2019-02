Tuttlinger trainiert bei Schnee und Eis mit seinem Mountainbike

Der deutsche und insbesondere der Ulmer Rudersport steht unter Schock: Olympiasieger Maximilian Reinelt ist nur drei Jahre nach seinem Karriereende im Alter von 30 Jahren beim Skilanglaufen ums Leben gekommen. Der gebürtige Ulmer brach am Samstag in St. Moritz in der Loipe zusammen, die sofort gerufenen Rettungskräfte kämpften vergeblich um sein Leben.

Wie Anita Senti, Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden in Chur, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, sei Reinelt am Samstagnachmittag in der Nähe der ...