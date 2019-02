Tuttlinger trainiert bei Schnee und Eis mit seinem Mountainbike

Von Schwäbische Zeitung

Wegen eines Küchenbrandes in einer Gaststätte in Oberteuringen-Hefigkofen ist am Dienstagnachmittag die Feuerwehr ausgerückt. Um 16.15 ging der Notruf wegen eines mittleren Brandes ein. Das Feuer breitete sich über die Dunstabzugshaube nach oben in die oberen drei Stockwerke bis unters Dach aus. Die Gaststättenräume waren nicht betroffen.

Der Eigentümer der Gaststätte konnte die Flammen in der Küche zunächst selbst löschen, gegen die Ausbreitung im Dunstabzug konnte er allerdings nichts ausrichten.