Turnwettkampf beim TV Fridingen

Auch in diesem Jahr startet der TV Fridingen wieder mit einer Damen- und mit einer Herrenmannschaft in der Liga des Schwäbischen Turnerbundes (STB). Die ersten Wettkämpfe der Männer stehen jetzt an. Zwei davon werden in Fridingen ausgetragen.

Der erste Wettkampf für die Herren findet am Sonntag, 10. Februar, in der Sepp-Hipp-Sporthalle Fridingen statt. Bei der Begegnung in der Kreisliga Süd des STB kommen die Gäste der WKG Donau-Alb II (Munderkingen, Ehingen, Laichingen) nach Fridingen. Der TV Fridingen freut sich ab 15 Uhr auf zahlreiche Zuschauer.

Der zweite Heimwettkampf für die Fridinger Turner findet am Sonntag, 31. März, ebenfalls um 15 Uhr in der Sepp-Hipp-Sporthalle statt. Bei diesem Wettkampf werden Gäste des SV Dotternhausen nach Fridingen kommen.

Am Samstag, 18. Mai, steigt ein weiterer Wettkampf in Fridingen: Der TV richtet das diesjährige Gaufinale der männlichen Turnmannschaften aus.