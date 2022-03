Turner des TV Fridingen steigern sich um 50 Punkte

Die Turner des TV Fridingen haben am Wochenende die Gäste des TV Rottweil in der Sepp-Hipp Sporthalle zum Liga-Wettkampf begrüßt. Am Ende unterlag der Gastgeber den Turnern aus Rottweil.

Bereits 13 Jahre waren seit dem letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften vergangen. Gegen die gewohnt starken Rottweiler mussten sich die Fridinger Turner mit 241,35:254,20 geschlagen geben. Jedoch war dieses Ergebnis trotz der Niederlage ein Erfolg, da sich der Tv Fridingen im Vergleich zum letzten Wettkampf um 50 Punkte verbessern konnte.

Niklas Martin zeigte am Boden eine sehr gute Übung und wurden dafür mit 11,75 Punkten belohnt. Trotz weiterer guter Übungen von Silas Schraut und Niklas Mehner gewann Rottweil die Boden-Disziplin. Florian Bach und Andreas Heni konnten mit ihrer jeweiligen Kür am Pauschenpferd überzeugen, doch die Turner des TV Rottweils waren insgesamt an jedem Gerät ein bsi zwei Punkte besser. So gingen auch die Geräte Ringe und Sprung an die Rottweiler.

Am Barren stach bei den Fridingern vor allem der 48-jährige Herbert Rebholz heraus. Er erhielt 11,30 Punkte und stellte einmal mehr unter Beweis, was für ein ausgewöhnlicher Sportler er ist.

Das Hightlight des Wettkampfes war trotz der Niederlage den Fridinger Turnern vorbehalten. Am Königsgerät Reck präsentierte Markus Hensler den Zuschauern eine außergewöhnliche Kür, die unter anderem ein Flugelement enthielt, welches man üblicherweise nur in höheren Ligen zu sehen bekommt.

Es turnten: Florian Bach, Andreas Heni, Markus Hensler, Darius Kratzer, Niklas Martin, Niklas Mehner, Herbert Rebholz, Silas Schraut, Andreas Scheuermann und Michael Schweigert.

Beim nächsten Wettkampf am 26. März sind die Turner des TV Fridingen zu Gast in Villingendorf und treffen dort auf die WKG Villingedorf-Rottweil II.