Trauungen in Fridingen an Samstagen bald möglich

In der Stadt Fridingen sollen künftig auch Trauungen an bestimmten Samstagen erfolgen. Die Räte haben sich auf der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag, als Versammlungen noch zugelassen waren, dafür ausgesprochen.

Bisher sind standesamtliche Trauungen in Fridingen unter der Woche, in aller Regel freitags, im Sitzungssaal des Rathauses und in der Hohenbergstube im Ifflinger Schloss möglich. Die Verwaltung schlug eine Erweiterung von standesamtlichen Trauungen vor und damit die Ausdehnung der Trauungsmöglichkeit auf bestimmte Samstage.

Dafür seien mehrere Bestimmungen nötig. Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger schlug eine klare und künftige Handhabe vor. So sollen die standesamtlichen Trauungen unter anderem an jedem zweiten Samstag des Monats im Zeitraum von 9 bis 13 Uhr angeboten werden und ausschließlich im Sitzungssaal stattfinden. Das Ifflinger Schloss scheide aufgrund des zusätzlich erforderlichen Personals aus. Diese Samstagtermine sollen zum Anfang oder Mitte des Vorjahres festgelegt werden. Zusätzlich sollen diese Trauungen am Wochenende nur Einheimischen ermöglicht werden, Paaren welche vor Ort ansässig sind oder wo zumindest ein Ehepartner in Fridingen aufgewachsen ist oder im örtlichen Vereinsleben in ehrenamtlicher Funktion aktiv tätig ist. Letztlich gaben die neun anwesenden Räte am Montag mit einer Enthaltung grünes Licht, damit nach der diesjährigen Sommerpause an monatlich festgelegten Samstagen im Sitzungssaal des Rathauses standesamtliche Trauungen durchgeführt werden können.

Der Naturpark Obere Donau will mit interessierten Städten und Gemeinden ein dezentrales Netz mit Info-Points an gewissen Besucherschwerpunkten innerhalb des Naturparks erreichen. Der Naturpark schlug für Fridingen den Knopfmacherfelsen vor. Diese Info-Points sollen insgesamt bis zu 70 000 Euro kosten, wovon 80 Prozent der Nettokosten aus der Naturparkförderung geltend gemacht werde. Außerdem will der Verein weitere acht Prozent von den Bruttokosten übernehmen. Die Stadt können sich die Errichtung eines solchen Info-Points auf Fridinger Gemarkung „gut vorstellen“, wie es der Bürgermeister betonte. Und auch der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag auf der Sitzung zu und gab damit dem Naturpark eine positive Rückmeldung die als Interessensbekundung für den Info-Point auf dem Knopfmacher zu verstehen ist. Die Folgekosten für Instandhaltungen und Pflege seien „überschaubar“, sagte Waizenegger.

Die Räte gaben für die Errichtung einer Selbstbedienungs-Waschstraße im Gewerbegebiet „Obere Gasse“ grünes Licht was gleichzeitig laut Waizenegger eine „Angebotslücke“ schließe. Kenntnis nahmen sie ebenso über die Errichtung einer Dachgaube im Pfannenstielweg. Ebenso erteilte der Gemeinderat auf der Sitzung die benötige Befreiung für eine Teilaufstockung über dem Winkelbau mit Balkon im Mühlheimerweg. Die Räte stimmten auch einer Nutzungsänderung des Erdgeschosses der ehemaligen Metzgerei zu Wohnraum in der Mittleren Gasse zu – genauso einem Anbau einer Überdachung per Carport im Unteren Damm.

Stefan Waizenegger kündigte eine Felssicherung oberhalb der Bahnhofstraße mit halbseitiger Sperrung an, die mit einer Ampel geregelt werden soll. Der Termin für die Maßnahme sei noch nicht festgelegt.

Auf dem Festhallen- und Schulgelände sei es vermehrt zu Verunreinigungen gekommen. Täter seien bisher keine bekannt. Der Bürgermeister rief die Öffentlichkeit dazu auf, der Verwaltung Hinweise zu den Tätern zu geben. Waizenegger kündigte zudem an, dass künftig Christian Traub als stellvertretender Schulleiter der Gemeinschaftsschule Obere Donau fungiere. Bisher seien 16 Schüleranmeldungen für die fünfte Klasse eingegangen. Die Schule rechne mit weiteren Anmeldungen.

Aufgrund des jüngsten Sturms „Sabine“ habe das Kreisforstamt den Verkauf von Nadelstammholz gestoppt, da zunächst die Aufarbeitung durch den Sturm erfolge.

Ein Nachfolger für den Kiosk im Fridinger Freibad stehe fest. Der Pächter ist Jonathan Berlingieri von der Pizzeria Taormina aus Gosheim. Er wird künftig auch in Fridingen Pizza anbieten.