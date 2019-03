Thomas Haas ist die neue Spitze des Fridinger Kulturrings

Generationenwechsel beim Kulturring Fridingen: Die Geschicke als Vorsitzender leitet seit der Generalversammlung am Samstag Thomas Haas, der Franz Baum abgelöst hat. Baum hatte 13 Jahre lang den Verein geführt, der vor allem durch die Naturbühne Steintäle bekannt ist.

Mehr als 70 Mitglieder und Freunde des Vereins waren zur Versammlung gekommen, um Baum zu verabschieden. Der scheidende Vorsitzende sagte: „Jetzt ist es Zeit für einen Generationenwechsel“, versprach aber, dem Verein weiterhin als aktives Mitglied treu zu bleiben.

Bürgermeister Stefan Waizenegger hatte Lobesworte parat: „Franz Baum ist nie mit überzogener Erwartungshaltung an die Gemeinde herangetreten und es gab immer ein gutes Miteinander“, so Waizenegger. Baum dürfe darauf stolz sein, dass er den Verein in diesem positiven Zustand weitergeben könne.

312 Mitglieder, guter Nachwuchs

Der Kulturring hat derzeit 312 Mitglieder. Im zurückliegenden Spieljahr habe der Kulturring eine Gesamtbesucherzahl von 5700 Zuschauer verbucht, das seien laut Baum rund 16 Prozent weniger als im Vorjahr gewesen. „Dennoch war es ein gelungenes und unfallfreies Spieljahr mit zufriedenen Besuchern sowie ein Jahr, das vieles an Arbeit abverlangte“, sagte Baum in Bezug auf die Naturbühne Steintäle. Auch der Nachwuchs und der Fanfarenzug, der als wichtiges Standbein im Verein angesehen wird, seien gut aufgestellt, hieß es bei der Versammlung. Der Kulturring habe außerdem auf seiner Naturbühne mehrere Maßnahmen zur Sicherheit umgesetzt, weitere, wie eine Notbeleuchtung, stehen an. Nach einer Beurteilung des Försters sollen mehrere Bäume gefällt werden.

Baums bisheriger Stellvertreter Thomas Haas wurde wie vorgeschlagen von den 73 stimmberechtigten Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden auf zwei Jahre gewählt – und das einstimmig und unter minutenlangem und kräftigen Applaus bei der Verkündung des Wahlergebnisses. „Ich bedanke mich für den Zuspruch und das Vertrauen“, sagte Thomas Haas und ergänzte: „Ich bin von der Zusammenarbeit und dem Zusammenhalt in unserem Verein überzeugt. Die Stimmung ist positiv und jeder hat Freude an dem was er tut. Das war ausschlaggebend für mich, dieses Amt zu übernehmen.“

Wahlen und Ehrungen

Neben dem neuen Vorsitzenden wurde Andreas Feger nahezu einstimmig für ein Jahr zu dessen Stellvertreter gewählt. Weitere Wahlen ergaben, dass Leonie Sattler für zwei weitere Jahre als Kassiererin fungiert, genauso Jürgen Hagen, Marita Frey, Maria Hipp und Franziska Traub im Ausschuss und Karl-Josef Hamma als Bauleiter. Kassenprüfer sind Lorenz Steidle und Nicole Schwarz. Im Amt des Jugendleiters wurde auf der Sitzung Derya Türedi bestätigt, die damit Sven Reimann ablöst.

Christian Schulz vom Landesverband des Amateurtheaters ehrte auf der Sitzung Antje Rudolf für 20-jährige aktive Mitarbeit mit der silbernen Ehrennadel. Eine goldene Ehrennadel für 30-jähriges Engagement im Amateurtheater erhielten von Verbandsseite Nicole Schwarz und Heidi Hipp. Ganze 40 Jahre wirken Iris Frech und Karin Hipp im Kulturring mit. Dafür gab es vom Bundesverband ebenso ein goldenes Ehrenzeichen.

Zudem gab es zwei Ehrenmitglieder: Jürgen Linke, der bei einer Geburtstagsfeier ernannt wurde, und Birgit Trzaskowski. (schn)