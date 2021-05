Testangebote im Kreis werden mit Blick auf mögliche Lockerungen erweitert

Bei einer privaten Feier ist ein 23-Jähriger am frühen Sonntagmorgen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Weil er, wie die Polizei vermutet, betrunken war, kam er allerdings erst am Sonntagnachmittag ins Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.

Weil die Beamten nach Auskunft von Polizeisprecherin Daniela Baier bei der Party in der Nähe von Ravensburg-Untereschach nicht vor Ort waren, ist derzeit noch unklar, was in der Nacht von Samstag auf Sonntag genau passiert ist.