Tempo 30 in Fridingen?

Für die Hauptverkehrsstraßen in Fridingen hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung den per Gesetz auferlegten Verkahrsaktionsplan einstimmig beschlossen. Die Bewertung liegt nun im Bürgerbüro des Rathauses vor und kann dort eingesehen werden. Wolfgang Wahl von der Schweizer Planungs- und Beratungsgruppe Rapp stellte den Lärmaktionsplan vor und informierte vor allem über den Kooperationserlass vom November, der den Kommunen mehr Spielraum gegenüber der Verkehrsbehörde bietet.

Der per Gesetz auferlegte Lärmaktionsplan wurde nur erstellt, weil die Verkehrsbelastung zu hoch eingeschätzt wurde (wir berichteten). Gezählt wurden die Fahrzeuge, die die Straße in Nendingen befahren, die Ortsdurchfahrt in Fridingen durchfahren jedoch nur die Hälfte dieser Fahrzeuge. „Wenn das Land richtig gemessen hätte, wäre der Plan für uns gar nicht in Frage gekommen“, berichtet Wahl. Nichtsdestotrotz wollte das Verkehrsplanungsbüro wissen, „wie laut es denn tatsächlich ist.“

Die Messungen haben gezeigt, dass die Lärmbelastung unterhalb der Schwellenwerte liegt – auch mit dem Abstand von 4,5 bis sechs Metern von der Straßenmitte aus gemessen. Doch nun könnte der neue Kooperationserlass Möglichkeiten bieten, Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung einzusetzen. Fridinger Bürger hatten sich über die Lärmbelastung entlang der L277 beschwert, besonders im Hinblick auf Raser auf der geraden Strecke.

Tempo 30 lohnt sich

Wolfgang Wahl legte dem Gremium nahe, Maßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mit der Verkehrsbehörde abzusprechen. So seien Fußgängerüberwege inzwischen unabhängig von der Fußgängermenge möglich. „Tempo 30 lohnt sich, das ist messbar und das sagen die Leute, die an der Straße wohnen“, berichtete Wahl. Auch wenn 30 Stundenkilometer dem Autofahrer extrem langsam vorkommen würden, verlöre man nur wenige Sekunden. „Wenn man daran denkt, dass man damit krank machenden Lärm reduziert, sollte man darüber nachdenken. Das ist ein vernünftiges Mittel.“ Das Gremium kann im neuen Jahr das Gespräch mit der Straßenverkehrsbehörde suchen und punktuelle Maßnahmen besprechen, um die Situation für die Anwohner zu verbessern. Die Diskussion ist nicht neu, sogenannte Smileys in der Ortsdurchfahrt wurden bereits errichtet. Den Aufbau von Blitzern hatten die Gemeinderäte 2016 jedoch abgelehnt. Welche Maßnahmen nun möglich sind, wenn der Gemeinderat dies beschließt, gilt es nun auszuloten. „Es macht auf jeden Fall Sinn, auf die Einhaltung der Geschwindigkeit zu drängen“, sagte Bürgermeister Stefan Waizenegger.