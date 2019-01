SV Fridingen strebt neue Vereinsstruktur an

Der SV Fridingen hat am vergangenen Freitag auf seiner Generalversammlung keinen Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden Andreas Haas und weitere Posten gefunden, auf eine außerordentliche Versammlung in den nächsten drei Monaten aufgrund einer Neuorganisation verwiesen sowie zahlreiche Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt.

Der sportliche Erfolg des SV Fridingen könnte nicht besser sein. Die Erste Mannschaft stieg im vergangenen Jahr in die Landesliga auf, die Zweite Mannschaft in die Kreisliga A. Das dritte Team ist auf dem besten Weg, in die Kreisliga B aufzusteigen, wie es Spartenleiter Adrian Müller und der SV-Vorsitzende Andreas Haas betonten.

Sorgen hingegen bereitet dem SV Fridingen die Besetzung der verschiedenen Ämter in der Führungsriege. Andreas Haas gibt sein Amt nach zwei Jahren als Vorsitzender wieder frei. Ein Nachfolger fand sich auf der Sitzung nicht. Seine Stellvertreterin Helene Keim tritt ebenso nicht mehr zur Wahl an, genauso wie Michael Bögelein, der 13 Jahre als Hauptkassier fungierte. Adrian Müller als Spartenleiter, Andreas Lubetzke als sein Stellvertreter, sowie die beiden Aktivvertreter Nicola Monopoli und Zalan Csordas scheiden genauso aus, wie alle vier Passivvertreter und der Wirtschaftskassier Gerhard Wendland.

Vor allem wegen den vielen Austritten und fehlenden Nachfolgern entschieden sich die Verantwortlichen, den Verein schlanker aufzustellen – mit einer neuen Organisation, in der die Aufgaben breiter verteilt werden. Für diese Neuausrichtung ist eine Satzungsänderung nötig. Ein Meinungsbild auf der Generalversammlung im vollbesetzten Sportheim ergab, dass nahezu alle diese Neuorganisation befürworten. In den vergangenen Monaten begaben sich die Verantwortlichen bereits auf die Suche nach geeigneten Besetzungen für die neuen Ämter. Auf mehreren Positionen wurden sie bereits fündig, außer bei den Vorsitzenden.

Noch ist Zeit für die Suche. Denn: Für die neue Ausrichtung, die damit verbundene Satzungsänderung und die Wahlen soll es laut Haas innerhalb der nächsten drei Monate eine außerordentliche Sitzung geben, bei der angestrebt wird, alle dafür vorgesehenen neuen Positionen zu besetzen. Bis dorthin bleiben alle Ämter in der alten Organisation wie bisher besetzt.

Mit der silbernen Vereinsehrennadel für eine 25-jährige Mitgliedschaft sind Albert Hipp, Helene Keim, Uschi Kühn, Jürgen Hipp, Thomas Schulz und Frank Todt ausgezeichnet worden. Für 40-jährige Treue zum SV Fridingen sind zudem mit der Vereinsehrennadel in Gold Walter Bögelein, Franz Reiser, Carlo D’Ernesto, Harald Baum, Herbert Wirth, Josef Schnell, Rudolf Wachter und Ilse Taddigs vom Vorstandsteam geehrt worden.

Wolfgang Heinz ist Ehrenmitglied

Wolfgang Heinz, der weit mehr als zehn Jahre als Trainer der Aktiven den Verein unterstützte und im Ausschuss tätig war, wurde für seine Verdienste und seinen unermüdlichen Einsatz für den SV Fridingen zum Ehrenmitglied ernannt. Die Würdigung wurde mit großem Applaus aller Anwesenden bekräftigt.

Hauptkassier Bögelein registrierte zudem ein leichtes Minus in der Kasse, das auf die Renovierung des Vereinsheims, die neuangeschaffte Trainingsausstattung sowie die Investition in neue Auswechselbänke zurückzuführen ist. Sören Lurz vom Jugendfußballverein Oberes Donautal betonte auf der Sitzung, dass derzeit lediglich 1,5 Trainerposten vom SV Fridingen besetzt werden.