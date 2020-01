SV Fridingen findet keinen Vorsitzenden

Die Suche nach einem Vorsitzenden entwickelt sich beim Sportverein (SV) Fridingen immer mehr zum Dauerthema: Nachdem sich der Verein im vergangenen Jahr neu strukturierte, hatte Michael Bögelein nach einer außerordentlichen Versammlung für ein Jahr das Amt übernommen. Seit der jüngsten Generalversammlung am vergangenen Freitag steht der SV Fridingen wieder vor der gleichen Situation.

Schon vor der Sitzung fand sich kein Nachfolger von Michael Bögelein. Die Wahrscheinlichkeit, während der Sitzung einen Vorsitzenden zu finden, klappt erfahrungsgemäß selten – die Überraschung blieb auch in Fridingen aus. Kein neuer Vorsitzender ist in Aussicht. Was folgt ist eine erneute außerordentliche Versammlung innerhalb der nächsten drei Monate. Nimmt dort niemand die Verantwortung in die Hand, droht die Auflösung des Vereins. Bis dorthin führt Bögelein das Amt kommissarisch weiter aus, der betonte, dass die neue Struktur „sehr gut gegriffen“ habe und eine „sehr gute Zusammenarbeit“ bestehe.

Im Sportbereich sind beim SV gleich mehrere Ämter unbesetzt. Bernd Rieckmann, Vorstand Sport, brachte es auf den Punkt: „Wir sind ein Sportverein, darum ist es traurig, dass wir keinen Spartenleiter, keinen Platzwart und keinen Schiedsrichterbeauftragten haben“, zählte er auf und ergänzte: „Wir haben immer weniger ehrenamtliche Helfer und Trainer, weniger Jugendliche, weniger Fridinger Zuschauer und immer weniger Interesse allgemein. Wir müssen etwas tun, sonst stirbt der SV“, appellierte Rieckmann, der trotz allem ein „großes Potenzial“ in den eigenen Reihen erkennt.

Aktuell stellt der SV Fridingen auch keine Schiedsrichter. Die AH-Abteilung sei laut der Versammlung derzeit die engagierteste Abteilung die an vielen Stellen den Verein tatkräftig unterstütze.

Zumindest das Amt als Spartenleiter Sport konnte auf der Sitzung mit Nicola Monopoli besetzt werden, der von Frederick Hermann als Stellvertreter Unterstützung erhält. Ralph Müller ist zum Wirtschaftskassier gewählt worden, Alexander Leibinger bleibt der Verantwortliche im Bereich Infrastruktur und Öffentlichkeitsarbeit. Dennis Rambacher ist als Aktiven-Vertreter und Jochen Baum als AH-Vertreter, bestätigt worden, genauso viele weitere Helfer in den unterschiedlichen Bereichen.

Bernd Rieckmann verkündete zudem, dass es mittelfristig keine Fusion zwischen dem SV Fridingen und dem VfL Mühlheim geben wird und damit kein Gesamtverein, was bei einigen Mitgliedern während der Sitzung auf Unverständnis stieß. Der VfL-Vorsitzende Florian Rometsch betonte zunächst, dass die bestehende Kooperation weiterhin aufrechterhalten werden soll und dass der Zeitpunkt einer Fusion aktuell nicht der richtige sei. Rometsch gab zu bedenken, dass der VfL Mühlheim im Jahr 2022 das große Stetten-Turnier zu stemmen habe und merkte an, dass bis dorthin der SV Fridingen dringend an bestimmten Baustellen arbeiten soll um sich stabil aufzustellen für einen „sauberen SV Fridingen“, um dann das Thema einer Fusion weiter anzugehen.

Auf der Versammlung ehrte zudem der Noch-Vorsitzende Michael Bögelein mehrere treue Mitglieder. Die Vereinsehrennadel in Bronze erhielt Fabian Warga, der seit zehn Jahren aktiv dabei ist. Für 25-jährige Treue erhielt Heike Rudolf, Gerhard Wendland, Thomas Morschek, Stefan Bär, Manuel Jonigkeit und Björn Sattler die Vereinsehrennadel in Silber. In Gold erhielt die gleiche Auszeichnung Gunter Heni und Franz Baum. Außerdem wurde Peter Usenko zum Ehrenmitglied ernannt. Usenko war unter anderem mehrere Jahre als Jugendtrainer und Mannschaftsbetreuer-Masseur aktiv.

Auf der Versammlung wurde zudem über den Jugendfußballverein (JFV) Oberes Donautal diskutiert. Über den Wunsch des VfL Nendingen, neben dem VfL Mühlheim und dem SV Fridingen als dritter Stammverein dem JFV beizutreten, soll zunächst Anfang März vereinsintern abgestimmt werden, bevor dann der mögliche Beitritt bei der JFV auf der Tagesordnung stehen werde. Ab der C-Jugend sei der VfL Nendingen bereits Kooperationspartner in diesem Jugendfußballverein.

Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger dankte dem SV Fridingen für sein Engagement im Ort. Kassier Steffen Ritter stellte zudem ein Plus in der SV-Kasse fest. Hauptverantwortlich dafür sei vor allem der Wirtschaftsbetrieb.