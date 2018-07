Stilles Örtchen bleibt kostenlos

Das öffentliche WC im Ifflinger Schloss sei nach Angaben der Stadtverwaltung in die Jahre gekommen und soll renoviert werden. Der Gemeinderat hat im Zuge der Haushaltsberatung für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 3500 Euro eingestellt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben Hauptamtsleiter Ingo Stegmaier und Bürgermeister Stephan Waizenegger die Räte über die geplanten Renovierungsarbeiten informiert.

Im Zuge der Sanierungsarbeiten soll unter anderem die Beleuchtung verbessert werden und die Innenräume einen neuen Farbanstrich bekommen. Ebenso soll ein Seifenspender eingebaut und ein Handtrockner sowie ein WC-Rollenhalter installiert werden. „Was die Ausstattungsgegenstände angeht, haben wir uns für eine vandalismussichere Anlage entschieden“, teilte Waizenegger mit. Nach Angaben des Bürgermeisters sei es bisher zu keinen Beschädigungen der WC-Anlage gekommen, allerdings sehe die öffentliche Toilette nach Veranstaltungen ziemlich heruntergekommen aus.

Gegen Vandalismus gewappnet

Die Kosten setzten sich wie folgt zusammen: Zwei Handtrockner für rund 1250 Euro, drei WC-Papierspender für rund 170 Euro, zwei Seifenspender für circa 110 Euro. Die Malerarbeiten in den Innenräumen würde der Bauhof in Eigenleistung durchführen, teilt Hauptamtsleiter Ingo Stegmaier mit.

Gleiches gelte auch für die Instandsetzung der Außentüre. Für beides rechnet die Verwaltung mit Materialkosten in Höhe von rund 900 Euro. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf rund 2430 Euro. Damit liegt die Stadt deutlich unter dem einkalkulierten Ansatz von 3 500 Euro.

Derzeit noch offen sind die Kosten für die Elektroarbeiten. Hier schlägt die Stadt vor, in das WC eine bewegungsabhängige Beleuchtung einrichten zu lassen. Das heißt: Wird das WC genutzt, geht das Licht automatisch an. Bleibt es unbenutzt, bleibt das Licht aus. Solange das Straßenlicht leuchtet, kann auch das WC beleuchtet werden.

WC bleibt ganztägig auf

Nach der Sanierung soll ein Schild angebracht werden, das auf die öffentliche Toilette hinweist. Bisher sei das stille Örtchen, so Waizenegger, nur unter den Einheimischen bekannt. Aktuell ist das WC nur an bestimmten Zeiten geöffnet. Das soll sich ändern. Ab Herbst soll es dauerhaft geöffnet werden, so Fridingens Bürgermeister. Zudem soll es nach wie vor kostenlos bleiben. „Ich sehe das als einen Service an“, betont Waizenegger.