Sternsinger in Fridingen unterwegs

Seit ihrer Aussendung im Gottesdienst am Neujahrstag waren die Sternsinger dieser Tage auch in der Donaustadt unterwegs. Sie erinnerten an die Heiligen Drei Könige, überbrachten der Bevölkerung den Segen „Christus Mansio-nem Benedicat“ („Gott segne dieses Haus“) und sammelten Spenden für die Sternsinger-Aktion „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. An die Haustüren schrieben sie mit Kreide „20 * C + M + B * 23“. Das Foto zeigt einige Sternsinger mit Pfarrer Joseph Mujuni in der Fridinger Kirche Sankt Martinus nach dem Abschlussgottesdienst zum Dreikönigstag.