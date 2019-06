Steintäle wird zur Via Mala-Schlucht

„Via Mala“: John Knittels Bestseller aus dem Jahr 1934 um die Selbstjustiz der Familie des Sägemüllers Lauretz an ihrem tyrannischen Oberhaupt ist schon dreimal verfilmt worden. Die Premiere von Markus Kellers Bearbeitung des Stoffes für Freilichtbühnen hat dem Kulturring Fridingen am Freitagabend volle Ränge und viel Applaus beschert.

Dieses Jahr versetzt Spielleiter Stefan Pintz die Zuschauer im Steintäle nach Graubünden in die Via Mala - jene vom Hinterrhein tief eingegrabene wildromantische Schlucht, durch die der gleichnamige, uralte, ausgesetzte Weg von Chur hinauf in die Alpen führt. Trotz ihrer steilen Felshänge wirkt die Fridinger Kulisse nicht ganz so bedrohlich wie Knittels klamme, enge Romanszenerien. Doch einen „via mala“ (übersetzt einen „schlechten Weg“) beschreitet die Familie des Sägemüllers Lauretz auch im Steintäle – Es scheint der einzige Weg zu sein, um den brutalen Übergriffen des Vaters ein Ende zu bereiten.

Wild wie die Schlucht, in der er weit abgelegen vom fiktiven Örtchen Andruss sein Sägewerk betreibt, gebärdet sich Jonas Lauretz (Franz Baum): er säuft, er verprasst das wenige vorhandenen Geld, er misshandelt seine Frau (Marita Frey), er prügelt seinen Sohn Niklaus (Thomas Haas) zum Krüppel, er vergeht sich an seiner Tochter Hanna (Karin Hipp), er stiehlt seiner jüngeren Tochter Silvie (Philomena Hipp) das Vermögen, das sie von ihrem Gönner, dem Kunstmaler Stähelin (Jürgen Hagen) geerbt hat - und die Frau des Tagelöhners Jöry (Egon Sattler) ist nicht die Einzige, der er nachstellt.

Alle anderen Familienmitglieder sind äußerst rechtschaffen. Nur ihr bedingungsloser Zusammenhalt lässt sie die ungezügelten Gewaltausbrüche des Vaters ertragen. Das Fass läuft über, als der Alte nach einem Arrest noch aggressiver als zuvor wieder daheim erscheint. Verzweifelt beschließen die Familie und Jöry, Jonas gemeinschaftlich zu töten.

Doch auch nach der Tat finden sie keine Ruhe: jetzt sind es die Gewissensbisse, die allen das Leben zur Qual machen. Die Mutter endet bigottisch, Hanna schwermütig und im Nachhinein bedroht die Tat auch Silvies große Liebe: Ihr Verlobter, der Untersuchungsrichter Andreas (Robin Rathmann) lüftet das dunkle Familiengeheimnis. Nun liegt das Schicksal aller in seiner Hand.

Gleich zu Beginn führen sich zwei der Hauptdarsteller beeindruckend ein: Sturzbesoffen lallend torkelt Lauretz (Franz Baum in seiner Paraderolle) zum Eingang herein, um sogleich laut schnarchend einzuschlafen. Währenddessen holt Sohn Niklaus (Thomas Haas), mit der Axt aus, bringt es aber – noch – nicht fertig, ihn zu erschlagen. Baums körperliche Konstitution ist nicht mit der Grobschlächtigkeit eines Mario Adorf oder Gert Fröbe in derselben Rolle vergleichbar – er macht das jedoch durch intensive Bühnenpräsenz wett.

Philomena Hipp gibt durchgängig ein liebreizendes „Silveli“. Der Bruch kommt erst, als ihre Schwester Hanna sie ins Vertrauen zieht: „Wir haben den Vater ins Jenseits befördert.“ Karin Hipp zeichnet eine kraftvolle Hanna, die trotz all ihrer Energie am Vater zu zerbrechen droht – und sie spielt die Eskalationsstufen bis zum scheinbar unabwendbaren Mord herausragend gut aus.

Etwas mehr Tempo hätte dem Stück in der ersten halben Stunde gutgetan. Doch das Publikum wird mit einer herrlichen Massenszene gut in die Pause entlassen: Die Fronleichnamsprozession windet sich wie ein Lindwurm über die Bühne – bis sie von Jonas rüde gestoppt wird und in eine turbulente Schlägerei mündet. Nach der Pause ziehen die Spieler das Tempo an, und auch eine weitere Massenszene, in der Lauretz jäh eine Feier am Sägewerk sprengt, wird den Zuschauern sicher in allerbester Erinnerung bleiben.

Neben den beeindruckenden Leistungen aller 32 Amateur-Darsteller müssen auch die des Technik-Teams erwähnt werden: Vom hupend im Hintergrund heranfahrenden Auto bis zur Beleuchtung und den Musikeinspielern mit sich steigernder Melodramatik bei den Szenenwechseln kamen sämtliche Einsätze punktgenau. Für alle Mitwirkenden gab es am Ende viel Lob von Bürgermeister Stefan Waizenegger und begeisterten Beifall.