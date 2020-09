Stefan Waizenegger legt Amtseid für seine zweite Amtsperiode ab

Der Fridinger Bürgermeister Stefan Waizenegger hat während der Sitzung des Gemeinderates in der Festhalle den Amtseid für seine zweite Amtsperiode abgelegt. Bei der Wahl am 26. Juli (wir berichteten) hatte der alte und neue Bürgermeister Stefan Waizenegger 83 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen können. Der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Hipp, der die Vereidigung vornahm, sagte, dass der Rathauschef während seiner ersten Amtsperiode in einer Zeit des Wohlstandes und guter Steuereinnahmen das Fridinger Schiff auf Kurs gehalten habe. Mit Beginn der zweiten Amtsperiode sei die Prognose alles andere als gut. Bei hohen anstehenden Sanierungsinvestitionen in Schule, Kindergarten, Festhalle und Freibad sowie bei der Bewältigung der Corona-Pandemie mit Einbußen bei den Steuereinnahmen sei „Sturm angesagt“. Deshalb sei es gerade jetzt wichtig, einen Kapitän im Rathaus zu haben, der das Fridinger Schiff so gut wie möglich um die größten Wellen herumlotse und wieder in ruhiges Gewässer bringe, sagte Hipp. Hipp wünschte im Namen des Gemeinderates und der Stadt dem alten und neuen Bürgermeister Stefan Waizenegger beim Amt die notwendige Ruhe und Gelassenheit beim Denken und beim Fühlen, die erforderliche Klarheit und Durchsetzungskraft und den Mut, Neues zu wagen. Anschließend legte Waizenegger den Amtseid ab und dankte der Verwaltung und dem Gemeinderat für das gute Miteinander.