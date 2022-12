Stadtkapelle Fridingen läutet mit besinnlichen Klängen den Weihnachtsendspurt ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am dritten Adventssonntag war es endlich wieder so weit: Das traditionelle Kirchenkonzert der Stadtkapelle Fridingen in der St. Martinus Kirche fand statt. Hinter der Stadtkapelle lagen bereits einige Wochen harter Probenarbeit, um mit besinnlichen Klängen zur Adventszeit den Weihnachtsendspurt einzuläuten.

Gerade in dieser durchaus schwierigen Zeit, wo viele Menschen verängstigt und verunsichert sind, sei es durch Krieg, steigende Preise, oder sonstige Alltagssorgen, lud dieses Konzert ein, sich zu besinnen, in sich zu kehren, inne zu halten und sich voll und ganz den Musikklängen hinzugeben. Dies gelang den rund 60 Musiker auch voll und ganz, sie zeigten deutlich was für ein Volumen hinter der Kapelle steckt.

Das Programm von Dirigenten Heiko Klaiber, war wieder einmal in gewohnter Weise sehr vielseitig und facettenreich. Choräle, Overtüren, moderne und auch altbekannte Lieder zur Weihnachtszeit waren darin beinhaltet.

„Es war schön zu sehen, wie voll die Kirche war und wie gut das Konzert beim Publikum ankam“, so der erste Vorstand Patrick Rommel. „Auch der anschließende Umtrunk am Ölberg war stark frequentiert und ein voller Erfolg“, fügte der zweite Vorstand, Veit Hipp, hinzu.

Die Stadtkapelle ist laut eigenen Aussagen mehr als zufrieden mit ihrem Konzert, den musikalischen Leistungen, sowie der Zahl an Zuhörern und möchte sich nochmals bei allen Gästen herzlich bedanken.