Stadtkapelle Fridingen - Fuchsau lässt sich nicht unterkriegen

Die Narrenhochburg Fridingen an der Donau wird zur Fasnetszeit auch Fuchsau genannt. Keine Fasnet wegen Corona wird dort nicht so einfach hingenommen. Während alle Narren zu Hause sitzen, erklingt dieser Tagen der Ludi-Marsch – ein wichtiger Bestandteil des Fridinger Brauchtums – Tag und Nacht durch die Gassen des Städtles.

Unter coronakonformen Bedingungen hat die Kapelle die facettenreiche Fasnet der Fridinger Füchse in diesem kleinen Video festgehalten. Dieses Video soll allen Narren in dieser Zeit zur Aufmunterung dienen.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.