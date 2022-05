Stadtkapelle ehrt treue Mitglieder für insgesamt 580 Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause konnte endlich das Frühjahreskonzert in gewohnter Weise, aber als Jubiläumskonzert zum 110-jährigen Jubiläum, stattfinden. Erstmalig konnte hierbei auch die neu formierte Jugendkapelle, bestehend aus Jugendlichen der Kapellen Buchheim, Mühlheim und Fridingen unter dem Namen „Brass Music Friends“, auftreten. Die musikalische Leitung hierfür hat Antal Fenyvesi, der bereits die Stadtkapelle Mühlheim dirigiert. Nach einem starken und klangvollen Auftritt der Jungmusiker, folgte die Stadtkapelle, welche mit dem Eröffnungsstück Emotionen, den zweiten Konzertteil einleitete.

Das zweite Stück, „Concierto de Aranjuez“, war ein Solostück für das Flügelhorn, welches von Roland Mair-Gruber extra für die Stadtkapelle Fridingen, auf Wunsch von Heiko Klaiber, arrangiert wurde. Solistin hier war Leonie Todt am Flügelhorn.

Bei den diesjährigen Ehrungen konnten die beiden Vorstände, Veit Hipp und Patrick Rommel, insgesamt 580 Jahre Stadtkapelle auszeichnen. Dies waren im einzelnen: Leonie Todt und Clara Rommel mit der BVBW Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Tätigkeit. Tobias Hipp, Stefan Hipp und Sven Reizner mit der BVBW Ehrennadel in silber für 20 Jahre aktive Tätigkeit. Stefanie Butsch mit der BVBW Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktive Tätigkeit. Jenny Schnell mit der BVBW Ehrennadel in Gold mit Diamant für 40 Jahre aktive Tätigkeit. Marina Fritz, Carla Hagen, Roland Hamma, Anton Hipp, Andreas Rommel und Werner Schnell mit der BVBW Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktive Tätigkeit. Johannes Hipp mit der BVBW Ehrennadel in Gold mit Diamant für 60 Jahre aktive Tätigkeit.

Eine besondere Ehrung für 70 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Andreas Schwanz mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief.

Michael Eble wurde durch den Blasmusikverband Baden-Württemberg mit der Fördernadel in Gold für 20-jährige Tätigkeiten als Ausbilder und Dirigenten ausgezeichnet.

Nach der Pause folgte dann ein eher unterhaltsamer Konzertteil und zum Abschluss „We are the World“, welches aktueller nicht sein könnte und auf den Krieg in der Ukraine verweisen soll. Gesanglich wurde dieses Stück durch Matthias Hagen und Petra Sellwig unrahmt. Als Zugabe gab es das Stück „Deutschland ist schön“ und Ausschnitte von deutschen Evergreens.