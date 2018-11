Stadtbibliothek Fridingen: Bücher deutlich beliebter als DVDs

In der Fridinger Bücherei sind vergangenes Jahr weniger Bücher und andere Medien ausgeliehen worden als im Vorjahr. Büchereileiter Ottmar Hamma sieht allerdings keinen Anlass zur Beunruhigung: Das sei kein spezielles Fridinger Problem, sagte er in der Sitzung des Gemeinderats am Montag. „Das war durchgängig in allen Bibliotheken im Regierungsbezirk Freiburg so.“

Konkret sind vergangenes Jahr 11 320 Medien ausgeliehen worden, das sind 827 weniger als 2016. Beliebt sind in Fridingen vor allem Kinder- und Jugendbücher sowie Romane und Erzählungen. Auch Hörbücher und Zeitschriften gehen gut. Rückläufig sind dagegen DVDs – was laut Hamma an der Konkurrenz des Online-Händlers Amazon liegt, der „über das Angebot Prime eine Unmenge von DVD-Filmen zum kostenlosen Download anbietet“.

Interessant dagegen: Auch wenn die Ausleihzahlen zurückgehen, bleibt die Zahl der aktiven Nutzer konstant. Um die 400 Nutzer kommen regelmäßig in die Bücherei. Die wiederum – auch das fand Hamma bemerkenswert – sind zu zwei Dritteln weiblich und nur zu einem Drittel männlich. 71 neue Menschen haben sich 2017 in der Bibliothek angemeldet.

Gut laufen Veranstaltungen in der Bücherei. Vor allem beim Kinderferienprogramm seien zahlreiche Kinder dabei, sagte Hamma. „Die Aktionen sind immer schnell ausgebucht.“ Leider blieben kaum Kinder als neue Nutzer hängen, sagte Hamma auf Nachfrage. „Die meisten, die kommen, sind schon regelmäßig mit ihren Eltern bei uns.“ Einen Jungen, der Interesse geäußert hatte, habe er nur zufällig wieder getroffen. „Er hat mir dann gesagt, seine Eltern hätten keine Zeit, mit ihm in die Bücherei zu kommen“, erzählte Hamma.

Beate Schnell regte an, für ältere Menschen Bücher mit groß gedrucktem Schriftbild in der Bibliothek anzuschaffen. Hamma winkte ab. „Das haben wir vor zehn Jahren schon gemacht, die sind stehen geblieben“, sagte er. Um die 50 Bücher habe die Bücherei damals gekauft. Nur drei bis vier seien überhaupt ausgeliehen worden.

Insgesamt gibt es um die 8500 Bücher, Hörbücher, DVDs, Zeitschriften und Spiele in der Bücherei Fridingen auszuleihen. Jedes Jahr werden um die 950 Medien aussortiert und durch 950 neue ersetzt.

Die Bücherei kostete die Stadt Fridingen 2017 etwa 14 000 Euro. Das waren fast 2000 Euro weniger als im Vorjahr. Vor allem für neue Bücher wurde weniger ausgegeben. Die Kosten der Bücherei sind auf 22 000 Euro jährlich gedeckelt. Die Stadt zahlt davon maximal 15 000 Euro, die katholische Gemeinde, mit der es eine Kooperation gibt, übernimmt einen Festbetrag von 7000 Euro.