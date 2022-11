St. Martinsumzug in Fridingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Groß war die Beteiligung am St. Martinsfest der Kindergärten, Kinderkrippen und der Katholischen Kirchengemeinde. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martinus zogen viele Kinder und Erwachsene mit Pfarrer Gerwin Klose in einem stimmungsvollen Laternenumzug hinter „Sankt Martin“ auf seinem Pferd durchs „Städtle“. Beim Seniorenzentrum „Krone“, beim Ifflinger Schloss und vor der Kirche wurden gemeinsam Laternenlieder gesungen. Mit „Sankt Martins“ Mantelteilung vor dem Rathaus und dem traditionellen St. Martinslied endete der Umzug. Der Stadtkapelle Fridingen sorgte für die musikalische Umrahmung.