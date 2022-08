St. Anna-Fest in Fridingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach alter Tradition feierte die katholische Kirchengemeinde St. Martinus das Annafest. Im Anschluss an der vom Kirchenchor musikalisch gestalteten Eucharistiefeier zogen viele Gläubige zusammen mit Pfarrer Gerwin Klose, Pfarrer Armin Nagel (Konstanzer Bodanrück-Gemeinden), Bruder Markus Alber (Kloster Beuron) und der Stadtkapelle Fridingen in einer langen Lichterprozession zur St. Anna-Kapelle hinaus, um die Statue der Heiligen Mutter Anna Selbdritt abzuholen. Diese wurde von vier Mädchen zur Pfarrkirche getragen, wo sie bis zum Sonntagmorgen aufgestellt war. Unter dem Leitwort „Hoffnung“ hielt Pfarrer Armin Nagel nach der Lichterprozession auf dem Kirchplatz eine ansprechende, aktuelle Predigt. Der kirchliche Festabend klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus.

Am Sonntag, 7. August fand im Gottesdienst die Neuaufnahme, Ehrung und Verabschiedung von Ministrantinnen und Ministranten statt. Danach pilgerten die Fridinger Gläubigen mit Pfarrer Joseph Mujuni, den Himmelträgern und der Stadtkapelle Fridingen unter Stabführung von Heiko Klaiber wieder zur St. Anna-Kapelle. In dieser eucharistischen Prozession wurde die Anna-Statue wieder in die St. Anna-Kapelle zurückgebracht. Bei den Feierlichkeiten sangen die Gläubigen das alte Annalied.

Nachmittags wurden in der St. Anna-Kapelle Betstunden abgehalten. Beim katholischen Gemeindehaus stand der gesellige Teil des Annafestes mit Bewirtung auf dem Programm. Mit der von Pfarrer Gerwin Klose gehaltenen Schlussandacht in der St. Anna-Kapelle endete das Kirchenfest.