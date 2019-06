Stück „Via Mala“ beinhaltet Zündstoff

Viel Zeit bleibt den Spielern und Verantwortlichen des Kulturrings Fridingen nicht mehr. Denn: Die Premiere des Stücks „Via Mala“ findet bereits am 28. Juni statt. Deshalb laufen derzeit im Steintäle die Theaterproben auf Hochtouren.

Ein Spieler nach dem anderen stolziert die Treppen hinauf auf die Bühne. Andere sitzen bereits auf den Besucherplätzen, gehen ihren Text nochmals durch oder verschwinden in den Katakomben, um ihr Kostüm für das Stück anzuziehen. Einer behält währenddessen die Übersicht – Spielleiter Stefan Pintz. Für ihn ist es das erste Erwachsenenstück im Steintäle in dieser Funktion. Bereits im Dezember entschied er, welches Stück für die Sommerspielsaison gespielt wird. Wie er während der Proben erklärt, muss das Stück unter anderem mit der Anzahl an verfügbaren Darstellern umzusetzen sein. Bei „Via Mala“ kommen mit den Komparsen über 30 Leute zum Einsatz. Mehrere Rollen sind aus zeitlichen Gründen doppelt besetzt.

Laustarke Szenen garantiert

An diesem Abend sind es allerdings nur zehn davon – mehr benötigt das Stück zwischen Seite 50 und 65 nicht. Die Darsteller sind bereit, die Souffleuse Carina Hipp hat die Textstellen im Blick und der Spielleiter alle Rollen im Kopf. Der Einsatz beginnt. Einen Einstieg gibt es nicht. Die Laienschauspieler beginnen schließlich auch mitten im Stück. Deshalb geht es direkt zur Sache. Ein Streit, Zerrissenheit, Schmerz, Handgreiflichkeiten und obendrauf aus der Aggressivität heraus ein lautstarkes „Hurenpack“ oder „Schlampe“ – die Wortwahl verschärft die Szene.

Eines steht nach nur wenigen Minuten Probe schon fest: Die Besucher können sich definitiv ab dem 28. Juni auf ein spannendes Theaterstück gefasst machen, in dem der strenge und gewalttätige Besitzer einer Sägemühle seine Familie misshandelt und dafür vier Monate ins Gefängnis muss. Die Eskalation ist mit seiner Entlassung vorgezeichnet.

Die Laienspieler, die Pause haben, verfolgen die Szenen aus der Sicht des Publikums. Spielleiter Stefan Pintz die meiste Zeit auch. Aber immer wieder steht er auf, läuft zur Bühne und unterbricht die Dialoge. „Du bist zu schnell, weil du zu schnell zum Thema kommst!“, lautet sein Hinweis an einen der Darsteller. Die Szene wird nochmal geprobt – jetzt ohne Einwände. Keine fünf Minuten später ist er erneut nicht einverstanden und verbessert: „Ihr müsst mehr Bewegung in das Spiel reinbringen, denn ihr seid in eurer Rolle nervös, weil ihr ein Verbrechen plant. Und das geht nicht als Gespräch im Stand!“ Die Laienschauspieler verstehen schnell und setzten die Ratschläge in einer Wiederholung deutlich besser um. Dank der einmaligen Kulisse im Steintäle nutzen die Spieler die Möglichkeit und kommen aus verschiedenen Ecken für ihren Einsatz auf die Bühne. Die Requisiten fallen verhalten aus. Lediglich Bretterstapel und weitere Hölzer sind auf der Bühne verteilt – so wie es in einem Sägewerk wie bei „Via Mala“ eben aussieht.

Feinschliff kommt zum Schluss

Und genau dort geht es mehrmals hitzig zu, erneut geraten zwei, die sich offensichtlich nicht ausstehen können, aneinander. Wieder unterbricht Stefan Pintz, dem bei der Auseinandersetzung die Action fehlt. Deshalb kommt er auf die Bühne und demonstriert, wie man im Streit zupackt. Letztlich sind es nur noch der Feinschliff und Optimierungen, um „Via Mala“ perfekt zu inszenieren.

In der letzten Woche vor dem Auftritt gilt es, zwei komplette Durchlaufproben mit allen Akteuren durchzuspielen sowie eine Generalprobe zwei Tage vor der Premiere. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es zeitlich hinbekommen“, sagt Pintz. „Das Spiel vor dem Publikum ist dann ohnehin nochmal etwas ganz anderes“, so seine abschließenden Worte, bevor er diel vor Einbruch der Dunkelheit beendet.