Skiclub-Jugend engagiert sich für Rentner-Gymnastik

Ab dieser Woche kann aufgrund der landesweiten Corona-Verordnungen kein Sportbetrieb mehr stattfinden. Nach den Sommerferien wurde beim Skiclub Fridingen ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet, damit der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden konnte. Dieser steht vorerst still. Aber die Jugend hat sich etwas einfallen lassen.

Eigentlich ermöglichte das erarbeitete Konzept unter anderem eine Wiederaufnahme der beiden Skigymnastik-Gruppen sowie der Rentner-Skigymnastik-Gruppe. Damit die Rentner-Damen nun in der Zeit, in der gemeinsamer Sport nicht möglich ist, trotzdem fit bleiben, hat sich die Skiclub-Jugend etwas überlegt, teilt der Verein mit.

Es wurden handliche Sportgeräte gekauft, verpackt und den Rentnerinnen nach Hause gebracht. Zusätzlich wurde ein kleines Heft mit Übungen gestaltet und gedruckt. Mit Wackelkissen, Stressball, Igelball und Gummiband können sich die Damen nun zu Hause fit halten.

Aktuell stehen alle geplanten Aktivitäten des Skiclubs Fridingen still. Doch noch vor den bundesweiten Einschränkungen konnte die Jugend, so teilt es der Verein mit, mit Inlinern und Wakeboards auf dem Verkehrsübungsplatz ihr Können in einem Parcours unter Beweis stellen.