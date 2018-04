Skiclub blickt auf Jubiläumsjahr zurück

In der 50. Generalversammlung des Skiclubs Fridingen haben die Verantwortlichen am Freitagabend in der Skihütte am Antoni auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurückgeblickt. Zudem standen turnusgemäß Wahlen an. Die Versammlung bestätigte Florian Ott als Ersten Vorsitzenden für weitere zwei Jahre.

Die Führung des Skiclubs liegt in den Händen zweier Erster und zweier Zweiter Vorsitzender. Jedes Jahr steht eine Hälfte der Verantwortlichen für die nächsten zwei Jahre zur Wahl. Steffen Epple wurde als Zweiter Vorsitzender wiedergewählt. Uwe Reizner, Michael Heni und Manuel Witke bleiben Beisitzer. Neu ist Harald Küster als Beisitzer dazugekommen. Karl-Josef Epple und Doris Ott prüfen auch im nächsten Jahr die Kasse. Die Skischulleitung wurde ebenfalls bestätigt: Patrick Schill für zwei Jahre, Thomas Traskowski auf eigenen Wunsch für ein weiteres Jahr. Jan Lubetzke schied als Jugendleiter aus. Axel Frech und Annalena Hafen übernehmen seine Nachfolge. Das Amt des Gerätewarts konnte vorläufig nicht besetzt werden.

Vorsitzender Mario Spiertz erinnerte an die Feier zum 50-jährigenBestehen des Vereins mit Festakt und Bobbycar-Rennen. Er wies auf die Filmdokumentation hin, die der Verein zum Jubiläum herausgegeben hat. Festgehalten seien darauf historische Momente ab 1950 mit dem Schwerpunkt Wintersport. Als Erfolg konnte auch das Ski-Lokalderby Fridingen gegen Mühlheim anlässlich des Jubiläums verbucht werden.

Übungsleiter, die Kinder ausbilden, müssen nach neuer Gesetzeslage ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Deshalb will der Verein einen Informationsabend zu den Themen Jugendschutz und Kindeswohlgefährdung anbieten. Den nächsten Großeinsatz kündigte Spiertz für Sonntag, 13. Mai, an: Dann veranstaltet der Skiclub sein Frühlingsfest.

Schill zeigte sich mit der vergangenen Skisaison zufrieden: „Wir haben das Bestmögliche aus der Schneelage gemacht.“ Andrang hätte zwischen den Jahren am Skihang geherrscht, und auch im Februar seien viele neue Kinder, aber auch alte Bekannte, in Kursen an allen drei Liften unterwegs gewesen. Sogar einen zweitägigen Erwachsenen-Skikurs bei Flutlicht hätte der Verein einschieben können.

Neue Hemdchen für die Kinder

Neue Hemdchen in verschiedenen Farben erleichtern jetzt den Lehrern die Zuordnung ihrer Skikurs-Kinder, und bunte Tafeln werden in der kommenden Saison den Kleinsten im Skikindergarten bei der Orientierung helfen. Die Skischule plant einen Theorie-Abend, bei dem den Skilehrern neue Übungen vorgestellt werden, sowie den Start einer Mountain-Bike-Gruppe, die sich voraussichtlich alle 14 Tage treffen wird.

Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger dankte für die vielfältigen Angebote, die der Verein das ganze Jahr über und generationenübergreifend bereithalte. Die ganze Bandbreite der Aktivitäten über den Wintersport hinaus wurde in den Jahresberichten von Spiertz, Schriftführer Andreas Arndt und Schill deutlich: Neben der ganzjährigen Bewirtung der Skihütte zeigt der Verein regelmäßig Präsenz mit Konditionsgymnastik, beim Stadtfest, beim Kinderferienprogramm und mit der Teilnahme an Landschaftspflegemaßnahmen am Skigelände. Als Vertreter des Vereinskassiers Gerald Hipp berichtete Steffen Epple von einem erfreulichen Überschuss von etwa 18 000 Euro, der zum Ausgleich der im Vorjahr geleisteten Investitionen genutzt werde.