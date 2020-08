Sicherheitsdienst mit Messer bedroht

Mit einem vorgehaltenen Küchenmesser hat ein 28 Jahre alter Bewohner einer Unterkunft in der Fridinger Bahnhofstraße am Montag gegen 20 Uhr die Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts bedroht. Sie kontaktierten die Polizei. Wie diese berichtet, dauerte die Bedrohungslage bis zum Eintreffen der Beamten an. Die Sicherheitsmitarbeiter hatten sich in ihr Büro zurückgezogen. Ihren Angaben zufolge habe der 28-jährige Westafrikaner den Mitarbeitern deutlich gemacht, dass ihm die Anwesenheit des Sicherheitsdienstes nicht passe. Als die Polizei eintraf, schloss sich der Tatverdächtige in sein Zimmer ein, weshalb die Polizisten den Raum unter Anwendung von Zwang und mit Einsatz eines Polizeihundes betraten. Der 28-Jährige wurde festgenommen und zwei Küchenmesser als Beweismittel gesichert. Zudem fanden die Beamten Drogen in einer Menge, die annehmen lasse, dass diese nicht nur zum Eigenkonsum gedacht waren. Wegen psychischer Auffälligkeit wurde der Tatverdächtige nach seiner Festnahme durch den Bereitschaftsarzt in eine Fachklinik eingewiesen.