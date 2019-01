SG Fridingen/Mühlheim holt den GVV-Pokal

Die Spielgemeinschaft Fridingen/Mühlheim hat durch ein 3:0 im Endspiel über den SV Kolbingen das 41. Hallen-Fußballturnier der Verwaltungsgemeinschaft Donau-Heuberg am Sonntag in der Sepp Hipp-Sporthalle in Fridingen gewonnen. Der Ausrichter des Turniers war in diesem Jahr der SC Buchheim/Altheim/Thalheim.

Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger übergab den neuen, mittlerweile dritten Wanderpokal. Die bisherige Trophäe war nach drei Siegen in Serie in den Besitz des VfL Mühlheim übergegangen. Neben den sechs Mannschaften aus dem GVV hatten mit der SG B.K.B./Gallmannsweil und dem SV Kreenheinstetten/Leibertingen auch zwei Gastmannschaften aus dem südbadischen Fußballbezirk Bodensee teilgenommen. Die Vorrunde wurde in zwei Vierergruppen ausgespielt.

Der spätere Turniersieger hatte bereits im Halbfinale für eine Überraschung gesorgt und den Landesligisten VfL Mühlheim mit einem 3:2 aus dem Turnier geworfen. Bis dahin hatte der Turnierfavorit, betreut von Daniel Dilger, in den drei Vorrundenspielen seine hohe Spielklasse aufblitzen lassen. Gegen den späteren Dritten SG B.K.B./Gallmannsweil gelang dem VfL Mühlheim beim 7:0 der höchste Tagessieg.

Das Endspiel zwischen den Kreisliga-A-Teams Kolbingen und Fridingen/Mühlheim war zunächst eine offene Angelegenheit. Die Torhüter auf beiden Seiten hielten mehrmals mit tollen Reaktionen ihre Teams im Spiel. In der dritten Minute war es Simon Bauer, der die SG in Front brachte. Nach dem 2:0 durch Leonardo Schillaci (9.) war klar, dass Fridingen/Mühlheim erfolgreich Revanche für die Niederlagen in der Vorrunde nehmen würde. Nach dem 1:4 im Gruppenspiel hatte die SG auch das Neunmeterschießen um den Gruppensieg gegen Kolbingen 1:2 verloren. Den Endstand machte in der Schlussminute Arthur Drozzinin perfekt.

Sieger der Gruppe A wurde erwartungsgemäß der VfL Mühlheim. Überraschend erreichte die SG B.K.B./Gallmannsweil mit zwei Siegen das Halbfinale. Die SG Irndorf/Bärenthal blieb als einzige Mannschaft ohne Punkt.

Ein Dank ging bei der Siegerehrung auch an den Turnierausrichter SC B.A.T. mit Sebastian Knittel und Reinhard Knoblauch sowie die beiden Schiedsrichter Thomas Renner (Buchheim) und Markus Wetter (Gallmannsweil), die die Spiele des Turniers problemlos über die Bühne brachten.

Die Ergebnisse

Gruppe A: SV Renquishausen – VfL Mühlheim 0:3, SG Irndorf/Bärenthal – SG B.K.B./Gallmannsweil 1:2, VfL Mühlheim – SG Irndorf/Bärenthal 2:1, SG B.K.B./Gallmannsweil – SV Renquishausen 2:1, SG Irndorf/Bärenthal – SV Renquishausen 0:2, SG B.K.B./Gallmannsweil – VfL Mühlheim 0:7.

Tabelle: 1. VfL Mühlheim 9:1 Tore/9 Punkte, 2. SG B.K.B./Gallmannsweil 4:9/6, 3. SV Renquishausen 3:5/3, 4. SG Irndorf/Bärenthal 2:6/0.

Gruppe B: SG Fridingen/Mühlheim – SV Kolbingen 1:4, SV Kreenheinstetten/Leibertingen – SC B.A.T. 0:3, SV Kolbingen – SG Kreenheinstetten/Leibertingen 0:2, SC B.A.T. – SG Fridingen/Mühlheim 0:4, SV Kreenheinstetten/Leibertingen – SG Fridingen/Mühlheim 0:1, SC B.A.T. – SV Kolbingen 1:2.

Tabelle: 1. SV Kolbingen 6:4 Tore/6 Punkte, 2. SG Fridingen/Mühlheim 6:4/6, 3. SC B.A.T. 4:6/3, 4. SV Kreenheinstetten/Leibertingen 2:4/3. (SV Kolbingen gewinnt Neunmeterschießen um den Gruppensieg 2:1).

Halbfinale: SV Kolbingen – SG B.K.B./Gallmannsweil 5:2, SG Fridingen/Mühlheim – VfL Mühlheim 3:2.

Neunmeterschießen um Platz 3: SG B.K.B./Gallmannsweil – VfL Mühlheim 2:1.

Endspiel: SV Kolbingen – SG Fridingen/Mühlheim 0:3.

Endstand: 1. SG Fridingen/Mühlheim, 2. SV Kolbingen, 3. SG B.K.B./Gallmannsweil, 4. VfL Mühlheim, 5. SC B.A.T., 6. SV Renquishausen, 7. SV Kreenheinstetten/Leibertingen, 8. SG Irndorf/Bärenthal.