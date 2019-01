Seniorenarbeit erweist sich als Erfolgsmodell

Die Albverein-Ortsgruppe Fridingen ist sehr aktiv im Naturschutz und in der Seniorenarbeit. Dies haben die Berichte in der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe deutlich gemacht.

Das Jahr 2018 stand für die Fridinger Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein ganz im Zeichen des 125-jährigen Vereinsjubiläums. Vorsitzender Alfred Herrmann sowie Bürgermeister Stefan Waizenegger und – stellvertretend für den Heuberg-Baar Gau – Gau-Kassierer Walter Lang zollten den Verantwortlichen Lob und Anerkennung.

Bei der Entsorgung des gemähten Grases gab es Probleme. Naturschutzwartin Ilse Schmid erwähnte, dass die Abgrenzung zu den Orchideenstellen im Dechen- und Gargental zum Schutze der Flora erweitert werden mussten. Im April wurde mit 200 Schülern der Gesamtschule eine Landschaftsputztete durchgeführt.

Ein „Erfolgsmodell“ ist die Seniorengruppe unter Leitung von Peter Beck und Ottmar Hamma. Bei elf Busausfahrten waren meist mehr als 40 Teilnehmer dabei. Die Wandergruppe unternahm 17 Wanderungen und drei Radtouren, durchschnittlich mit zwölf Teilnehmern. Sehr aktiv ist auch die Radgruppe mit 25 Touren. Im Winter unternimmt sie Dienstags-Wanderungen mit steigender Beteiligung. Bei 143 Mitgliedern bleibt die Altersstruktur ein Problem, der Nachwuchs fehlt. Die Kasse hat dank zahlreicher Spenden trotz der Jubiläumsausgaben mit einem kleinen Überschuss abgeschlossen.

Wiedergewählt auf zwei Jahre wurden Vorsitzender und Radwart Alfred Herrmann, Wanderwart Ottmar Hamma und Seniorenwart Peter Beck. Neuer Schriftführer ist Roland Hipp, der das Amt von Erich Marquardt übernommen hat. Auch Kassenprüfer Herbert Schüller wurde einstimmig wiedergewählt. Als Beisitzerin ist Ulrike Feger ausgeschieden, neu gewählt wurden Christine Gwinner und Jakob Breisch.

Gau-Kassierer Walter Lang und Alfred Herrmann ehrten Georg Locher für 60 Jahre Mitgliedschaft. Ehrenmitglied Anton Schrödinger hielt dem Albverein 50 Jahre die Treue; Beate Joswig, die acht Jahre Schriftführerin war, 40 Jahre. Für 25 Jahre geehrt wurden Johanna Vogler, Arnold und Gudrun Heni, Werner Heni, Georg und Gabi Schmidt, Rosa Eble und Martina Schrödinger.

Der Wanderplan 2019 liegt vor. Besonders zu erwähnen ist die Vertreterversammlung des Heuberg-Baar-Gaus am 30. März in Fridingen. Am 9. März gibt es einen Rückblick mit Bildern vom Jubiläumsjahr 2018.