Schülergenossenschaft ist weiter auf Expansionskurs

Zufrieden haben sich die Mitglieder der Schülergenossenschaft „Genoname“ der Gemeinschaftsschule Obere Donau mit der wirtschaftlichen Entwicklung der erst vor fünf Jahren gegründeten Genossenschaft gezeigt.

Der Vorstandsvorsitzenden Elisabeth Stapper präsentierte die erfreulichen Zahlen. In ihrem Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr stellte sie fest, dass der Verkauf von Getränken in den großen Pausen die Haupteinnahmequelle darstellte. Der Absatz der Schulartikel konnte in manchen Sparten erheblich gesteigert werden. Beim Verkauf von Brot- und Flammkuchen sei man in der Zwischenzeit an der Kapazitätsgrenze angelangt. So werden an einem Backtag rund 30 Flammkuchen und 60 Brote gebacken. Auch der Kreis der Mitglieder sei wieder angestiegen. Zehn Mitglieder sind im abgelaufenen Geschäftsjahr hinzugekommen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Gewinn um 280 Prozent gesteigert werden.

Da manche der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder die Schule nach diesem Schuljahr verlassen werden, musste die Mitgliederversammlung eine neue Führungsriege wählen. Mit großer Mehrheit wurden Andrea Spradau und Pascal Gompper in den Aufsichtsrat sowie Elisabeth Stapper und Jil Dragomir in den Vorstand gewählt. Annalena Kiehne von der Partnergenossenschaft Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG übernahm sowohl die Entlastung des Vorstands als auch die Durchführung der Wahlen.