SC Fridingen erneuert den Ausschuss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 29. April konnte der Skiclub Fridingen seine 54. Generalversammlung in der Skihütte mit rund 30 Mitgliedern vor Ort abhalten und startete in sein 55. Jahr des Bestehens. Nach längerem war eine reguläre Versammlung möglich, sodass der scheidende Schriftführer Andreas Arndt in seinem Bericht detailliert die Aktivitäten der letzten zwei Jahre erläuterte. Finanziell steht der Verein mit nur einem kleinen dreistelligen Minus aus dem Geschäftsjahr 2021 gut da. Der Kassier wie auch der gesamte Vorstand wurde auf Antrag vom Vertreter der Stadt, Harald Schiele, einstimmig entlastet.

Der Vorsitzende Florian Ott konnte zahlreiche Ehrungen vornehmen. Unterstützt wurde er hierbei von Josef Schilling vom Sportkreis Tuttlingen, der die Ehrungen des württembergischen Landessportbundes (WLSB) übernahm.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Hans-Josef Alber, Julia Alber, Nina Alber, Ingeborg Christoph, Andreas Heni, Günther Heni, Marina Heni, Katharina Heni und Reinhild Hipp geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Walter Deufel und Pius Hipp geehrt.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Cornelia Lewandowski, Klaus Reizner, Uwe Reizner, Franz Rudolf, Harald Schiele, Birgit Segatz und Gerhard Weber geehrt. Die geehrten erhielten die goldene Medaille überreicht sowie eine persönliche Urkunde.

Als neue Ehrenmitglieder im Verein wurden Rudolf Wachter, Doris Ott, Katharina Nagel und Karl-Josef Epple ernannt.

Die WLSB-Ehrennadel in Bronze für eine siebenjährige Tätigkeit in einem Wahlamt wurden Andreas Arndt, Axel Frech, Bernd Locher und Patrick Schill überreicht.

Der Ausschuss wurde in Teilen bestätigt, jedoch wurden einige Ämter neu besetzt. Die Vorstandschaft bildet sich aus Florian Ott und neu Patrick Schill. Stefan Dümmel ist weiterhin zweiter Vorsitzender. Das Amt des Schriftführers übernimmt Nils Ludewig. Steffen Epple wechselt nach acht Jahren als zweiter Vorstand in das Amt des Gerätewartes und führt es mit Michael Heni gemeinsam. Jan Lubetzke wird neuer Skischulleiter, Josef Schmoll wurde als Hüttenwart bestätigt. Klaus Hafner wurde als Beisitzer wiedergewählt, Mario Spiertz übernimmt einen Beisitzerposten. Raphael König und Sven Wirth konnten im Ausschuss als Beisitzer neu begrüßt werden.

Am Sonntag konnte bei Bewirtung und gutem Wetter das Frühlingsfest an Skihütte und Skihang gefeiert werden.