Rentner lässt sich kein zweites Mal abzocken

Ein 75 Jahre alter Rentner ist Ende Juli von einem unbekannten Betrüger um mehrere Tausend Euro gebracht worden (wir haben berichtet). Am Freitagvormittag meldete sich der Tatverdächtige laut Polizei erneut telefonisch bei dem Geschädigten. Wieder wollte er Geld erbeuten.

Der unbekannte Tatverdächtige meldete sich, so schreibt die Polizei, mit der Aufforderung, Wertcodes weiterer Google-Play-Karten im Gegenwert von 2000 Euro zu übermitteln, um endlich seinen Gewinn zu realisieren. Bereits vor einigen Wochen verlor der Mann aus Fridingen durch solch einen Anruf 13000 Euro. Der angebliche Mitarbeiter einer nicht existenten Lotteriegesellschaft stellte dem Mann mehrfach Geldgewinne in Aussicht. Beim ersten Versuch ließ sich der 75-Jährige täuschen und erwarb in Erwartung der versprochenen Erhöhungen des ursprünglich vorgetäuschten Geldgewinns in Höhe von 500 Euro über mehrere Tage hinweg Google-Play-Kartem im Gesamtwert der verlorenen Summe und übermittelte die Wertcodes telefonisch an den Tatverdächtigen, schilderte die Polizei das Geschehen.

Beim zweiten Versuch des Betrügers ließ sich der Mann nicht mehr täuschen – obwohl der Betrüger nicht aufgab. Die Polizei schreibt, dass der Unbekannte sein Opfer dreist zu überreden suchte, das Auto zur Finanzierung weiterer Wertkarten zu verkaufen. Und das, obwohl der Rentner sagte, dass weitere Vorleistungen wegen aufgebrauchter Barmittel nicht möglich seien und dass er eine Strafanzeige wegen Betrugs erstattet habe.

Das Opfer lehnte ab und informierte das Polizeirevier Tuttlingen über die neuerliche Betrugshandlung des Unbekannten. Wie die Polizei mitteilt, sei dem Rentner kein weiterer Schaden entstanden.