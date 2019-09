Regen vermiest Fridinger Stadtfest

Tradition und Geschichte wird in Fridingen großgeschrieben – so auch bei der 37. Auflage des Fridinger Stadtfestes mitten in der historischen Altstadt. Altbewährt und trotzdem beliebt haben sich die Programmpunkte vom Fassanstich über das Oldtimer-Treffen bis hin zum mittlerweile legendären Floh- und Krämermarkt.

Bei Regen tourten die Oldtimer durch die historische Altstadt. Eine nicht enden wollende Kolonne, bestehend aus alten museumsreifen Traktoren von den Herstellern Kramer, über Fahr bis hin zum Fendt hatte die Rundfahrt durch den Ortskern bei allen Traktor-Liebhabern keine Wünsche offengelassen. Selbstverständlich kurvte auch ein alter Lanz Bulldog durch die Gassen Fridingens. Nicht nur der Klang der Motoren, sondern auch der Geruch, der sich wie ein Nebelfeld für kurze Zeit breit machte, waren typisch Eigenschaften für solch eine Rundfahrt. Während so mancher Fahrer in der ersten Runde ohne Dach am Traktor noch trocken blieb, war er spätestens beim Wiedersehen in Runde zwei komplett durchnässt.

Die anderen Fahrzeuglenker, wie alte von Mercedes und Volvos, einem VW-Käfer und sogar einem britischen Oldtimer der Automarke MG hatten es besser und waren geschützt vom Nass. Die Fahrzeuge gab es am Samstag auf dem Stadtfest auch in Ruhe zu bestaunen. Aufgrund des starken Regens endete die Rundfahrt schneller als geplant. Der Witterung bedingt schauten auch nur vereinzelt Zuschauer unter ihren Regenschirmen zu. Alle anderen Festbesucher verkrochen sich in die vielen Zelte, um sich mit Speisen und Getränken von mehreren Vereinne verköstigen zu lassen.

Wenig später meinte es der Wettergott aber gut mit den Feierlaunigen, sodass der Samstag mit der regional bekannten Band „Hearts on Fire“ und jeder Menge Partyhits bis in die Dunkelheit gut besucht weitestgehend trocken und stimmungsvoll verlief.

Die Stadtkapelle Fridingen ist beim Stadtfest ein fester Bestandteil – so auch am vergangenen Wochenende. Die Musiker begleiteten den Fassanstich mit Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger. Allerdings machte der Dauerregen und kühlen Temperaturen den Musikern am Sonntag einen Strich durch die Rechnung. Ihr Konzert mussten sie wegen der nassen Witterung absagen. Auf dem mittlerweile 42. Floh- und Krämermarktes in der historischen Altstadt hatten die Standbetreier meist nicht viel zu tun. Einige Besucher spannten ihre Regenschirme dennoch auf, zogen durch den Markt um sich schließlich in den Zelten der Vereine zu stärken.

Auch der Turnverein Fridingen litt unter dem Regen. Sowohl die Tanzgruppen als auch die Turner sagten wegen des Regens und der erhöhten Verletzungsgefahr ihre Auftritte ab. Im Trockenen dagegen gab es die Sonderausstellung im Ifflinger Schloss von Gegi Hermann zu bestaunen, genauso die Werke der Fridinger Hobbykünstler im Rathaus.

Aber: Auf der Bühne beim Kirchplatz trotzten über 30 Musiker des Kreisseniorenorchesters aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis dem Wetter und spielten zünftige Musik wie die „Polka mit Herz“ und sorgten für Feststimmung. Trotz der wenigen Zuhörer kamen die Stücke in den Zelten an.