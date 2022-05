Projektchor Fridingen startet wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Projektchor des Gesangverein Liederkranz Fridingen startet nach zweijähriger Zwangs Pause mit neuem Projekt. Am Montag, 20. Juni um 19.30 Uhr findet die erste Chorprobe statt. Mit dem bereits bekannten Dirigenten Edgar Blaas aus Trossingen freuen sich die Mitglieder des Vorstandes schon auf viele, ehemalige und auch neue Sängerinnen und besonders auch singfreudige Sänger. Als Ziel hofft man, das Projekt unter dem Motto „Ich bin's Dein Ohrwurm“ am 13. November in der Fridinger Donautalhalle mit einem erfolgreichen Konzert, zum Abschluss bringen zu dürfen.