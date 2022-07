Porträt-Ausstellung in Scharf Eck

Die Ausstellung „Hans Buchers Reise nach Ägypten 1965“ ist noch bis 30. Oktober im Fridinger Museum Scharf Eck zu sehen. Hans Bucher, der in den 1950er Jahren an den Kunstakademien in Stuttgart und München studierte, war ein hervorragender Porträtist. Unter den Skizzen aus Ägypten finden sich zahlreiche Porträts von männlichen Bewohners Assuans.

Zusätzlich ist die Dauer-Ausstellung zu sehen: Im Künstlerhaus Scharf Eck sind über der Gastwirtschaft drei Etagen zu besichtigen. Zu sehen sind die ehemaligen Privaträume der Familie Bucher, Hans Buchers Atelier und seine Vergolderwerkstatt. Im Dachstock sind großformatige Landschaftsgemälde ausgestellt.

Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und Feiertage, 14 bis 18 Uhr, und nach Vereinbarung. Eintritt frei. Führungen nach telefonischer Vereinbarung unter 07463 837 28 oder 07462 2991