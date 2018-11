Orchestraler Klang und unbändige Freude am Gesang

Die Halle war voll besetzt, das Programm mitreißend, die Sänger hochmotiviert, ihre Singfreude ansteckend: Das Konzerts des Projektchors des Liederkranz Fridingen und seiner Gäste vom Gesangverein Harmonie in Emmingen endete am Sonntagabend in der Fridinger Festhalle mit Begeisterungsrufen.

Von Popsongs über Jazz bis zum Oberkrainer Sound reichte das Spektrum des insgesamt zweistündigen Programms, das die beiden Chöre abwechselnd unter ihren Dirigenten Heiko Klaiber (Fridingen) und Stefanie Diesch (Emmingen) bestritten.

Alle Sehnsucht dieser Welt schienen die Fridinger Sänger zum Auftakt vielstimmig in Hubert von Goiserns Alpen-Pop-Ballade gelegt zu haben: „Jetzt bist‘ so weit, weit weg von mir“. Schon hier zeichnete sich ab, dass Heiko Klaiber spätestens in dieser, seiner dritten und vorläufig letzten Runde als Prokjektchorleiter, die 37 Sänger zu fast orchestralem Klang geführt hat. Was alle Beteiligten in nur dreimonatiger Probezeit erarbeitet haben, verdient hohes Lob. In Ed Sheerans „Photograph“, in Nenas „Leuchtturm“, besonders aber in Pop-Balladen wie „Only You“ oder in der Hymne „You’re the Voice“ kam die Strahlkraft der Stimmen besonders zum Tragen. Zudem haben sich neu dazugekommene junge Stimmen sehr positiv auf die Klangfarbe des Chors ausgewirkt.

Den Gesamtklang verstärkte eine Begleitband mit Petra Sellwig (Piano), Thomas Zimmermann (Schlagzeug), Gerhard Mattes, (E-Bass) und Matthias Hagen (Gitarre). Mit Katharina Christoph und Reinhard Peetz stellte der Chor Gesangssolisten aus den eigenen Reihen, und ein weiteres „Eigengewächs“, Chorsänger Jürgen Schnell, ließ mit seinem Saxofon immer wieder instrumental-solistisch aufhorchen.

Die 26 Sänger des Gastchors des Gesangvereins „Harmonie“ aus Emmingen präsentierten sich so ergiegelanden wie ihre Dirigentin Stefanie Diesch. Sprühend vor Temperament eröffneten sie ihren Konzertteil mit den heißen Rhythmen eines „Scat Calypso“. Dass die Sänger auch melodiös können, zeigten sie mit Balladen wie „Top of the World“ von den Carpenters oder Richard Marx‘ „Right Here Waiting for you“. Unangestrengt und beweglich fielen im Lauf des Abends immer wieder die Soprane positiv auf.

„Hau ab, Jack“

Was den Emminger Chor besonders auszeichnete, war seine unbändige Sing- und Auftrittsfreude. Spätestens beim musikalischen Streitgespräch zwischen Männer- und Frauenstimmen, das mit „Hit the Road, Jack“ („Hau ab, Jack“) endete, konnte sich dem niemand mehr entziehen. Selbst kleinere Klatsch-Choreografien wirkten nie akribisch einstudiert sondern freudig-spontan, wie auch die geschnipsten Regentropfen zu „It’s Raining Men“. Auf kompetente Familienmitglieder konnte die Dirigentin für die instrumentale Verstärkung zurückgreifen: Ihr Mann Bernhard saß am Klavier und Sohn Raffael am Schlagzeug.

Den Saal zum Kochen brachte der letzte Programmpunkt mit Heiko Klaiberss Reminiszenz an seine Tätigkeit als Dirigent der Fridinger Stadtkapelle. In einem Medley von Oberkrainer-Boss Slavko Avsenik hatte Klaiber die Instrumentalstimmen für Sänger arrangiert. Da summte der Sopran die Stimmen von Holzbläsern und Trompeten, während der Bass das tiefe Blech gab – bis Klaiber schließlich auch noch das mitklatschende Publikum dirigierte und dafür am Ende Beifallsrufe erntete.