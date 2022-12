Nikolausfeier des TV05 Fridingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause war es am Sonntag, 4. Dezember, endlich soweit und der TV05 Fridingen konnte wieder die beliebte Nikolausfeier in der Festhalle durchführen. Gerne nahmen sich viele Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte Zeit, um sich die verschiedensten Auftritte der Kinder und Jugendlichen anzuschauen. Die Vielfältigkeit der Vorführungen ist in den Jahren ohne Feier nicht verloren gegangen.

Zum Beginn der Feier durften alle Sportler und Sportlerinnen unter Begleitung einer Abordnung der Stadtkapelle Fridingen auf die Tribüne einlaufen. Der erste Programmpunkt war die Sportlehrehrung, bei welcher die Turner und Leichtathleten für ihre hervorragenden Leistungen geehrt wurden. Danach begeisterten die verschiedenen Altersklassen der Sparte Tanzen das Publikum mit einem gemeinsam einstudierten Tanz. Im Anschluss zeigten die kleinsten Turner und Turnerinnen, was sie im Training erlernt haben. Es folgten weitere spektakuläre Auftritte aller Altersklassen der Sparte Turnen, wobei eine Vielzahl von Turngeräten eingesetzt wurden. Die Sparte Leichtathletik präsentierte in ihrer Vorführung eine typische Trainingseinheit. Die Kinder und Jugendlichen wurden alle mit großem Applaus belohnt. Abgerundet wurde die Feier durch ein Musikstück der Stadtkapelle, bei welchem der Nikolaus den Weg in die Festhalle fand. Jeder Sportler und jede Sportlerin erhielt für die super Leistung ein kleines Geschenk.

Insgesamt war es eine sehr gelungene Weihnachtsfeier. Der TV05 Fridingen hat in diesem Jahr an der Nikolausfeier wieder Spenden für die Radio 7 Drachenkinder gesammelt.