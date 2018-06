Neuer Vorsitzender des SV Fridingen ist Ralf Müller

Bei der Generalversammlung des Sportvereins Fridingen ist Ralf Müller zu einem von zwei Vorsitzenden gewählt worden. Der Posten des Jugendleiters, den Thomas Hartl abgab, konnte nicht wieder besetzt werden. „Es wird immer schwieriger Leute zu motivieren die aktiv mitmachen. Zu wenige Mitglieder sind bereit, Aufgaben im Verein zu übernehmen“, erklärte der andere Vorsitzende Jochen Karl.

Ralf Müller folgte auf Roland Beck. Björn Sattler übernahm von Müller das Amt des Schriftführers. Bei den Gymnastik-Damen übernahmen Justina Schnell und Lisa Steidle die Leitung von Christiane Feger und Diana Frick. Willy Walth übernahm den Posten eines Aktivvertreters von Björn Sattler. Ralf Braun wurde an Stelle von Markus Klaiber zu einem Passivvertreter bestimmt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Gerhard Wendland (Wirtschaftskassierer), Tobias Bögelein (Platzkassierer), Engelbert Hermann, Mark Bögelein und Jürgen Hermann (Passivvertreter), Hans-Peter Beck und Thomas Schulz (Kassenprüfer), Stefan Warga und Gunter Heni (Vereinsdiener), Christoph Feger (Spartenleiter), Michael Hipp (stellvertretender Spartenleiter), Frank Cimino (Altherrenvertreter), Benjamin Bucher (Aktivvertreter), Adrian Müller (Jugendsprecher) und Frederick Hermann (stellvertretender Jugendsprecher).

Engelbert Hermann und Hans Dietmar Schiele wurden danach für 40 Jahre Treue mit der Vereinsehrennadel in Gold ausgezeichnet. Oskar Rudolf wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Die Vereinsehrennadel in Silber erhielten Frank Cimino und Armin Sigrist für 25 Jahre Mitgliedschaft. Für 15 Jahre im Ausschuss wurde Markus Klaiber geehrt. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft bekam Guido Wannenmacher die Vereinsehrennadel in Bronze.

Jugend-Fußballverein geplant

Sportlich gesehen halten die aktiven Spieler das Ziel des Klassenerhalts. Die A-, B- und C-Jugend spielen in der Bezirksstaffel jeweils eine gute Rolle. Erstmals nahm mit der C-Jugend eine Mannschaft der SG Oberes Donautal an den Aufstiegsspielen zur Verbandsstaffel teil und scheiterte nur knapp. In Zukunft soll die bestehende SG in einen eigenen Jugend-Fußballverein umgestaltet werden. Dies soll gemeinsam mit dem VfL Mühlheim für die kommende Runde angegangen werden. Die notwendigen Vorarbeiten dafür stehen in den nächsten Monaten an.

An Stelle des Kassierers Michael Bögelein informierte Jochen Karl über die Ein- und Ausgaben. Die Kasse schloss 2013 mit einem leichten Plus ab. Die Kassenprüfer Thomas Schulz und Mark Bögelein bestätigten eine einwandfrei geführte Kasse.

Ralf Müller erinnerte an die Höhepunkte 2013, darunter Sommerfest mit Gerümpelturnier und Elfmeterschießen, Stadtfest und Preisbinokel.

Gemeinderat Harald Schiele überbrachte die Grüße der Stadt und versprach: „Die Stadt hat in der Vergangenheit den Sportverein unterstützt und wird diese Unterstützung auch in der Zukunft ermöglichen.“ (hw)