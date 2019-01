Neue Skikurse locken auf die Piste

Wer im Winter gerne auf der Piste unterwegs ist, kann sich über viele neue Angebote freuen. Nach dem Flutlicht-Rodeln am Skihang Antoni zur Saisoneröffnung am vergangenen Wochenende plant der Skiclub Fridingen für das kommende Wochenende eine ganze Reihe an Skikursen. Und auch am Skilift „Lange Halde“ in Neuhausen ob Eck starten neue Kurse.

Mit im Angebot in Fridingen sind sowohl Kurse am Seillift für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene am Kinder- und Schlepplift. Der Skiclub hat kräftig in die Skischule investiert und Figuren und spezielle Teppiche für die ganz kleinen Skifahrer angeschafft. Falls sich genügend Interessenten finden, werde es zudem in den kommenden Wochen einen Skikurs für Erwachsene am Abend geben, teilt der Skiclub mit. Auf der Homepage des Clubs (www.sc-fridingen.de) gibt es dazu ein Formular, über das sich Interessierte unverbindlich registrieren können.

Auch die Ski- und Snowboardschule des Schwäbischen Albvereins Neuhausen ob Eck bietet ab dem 12. Januar wieder Ski- und Snowboardkurse für Kinder im Bereich „Anfänger und Fortgeschrittene“ an. Am Skilift „Lange Halde“ in Heuhausen ob Eck geht es für Kinder ab vier Jahren im Skikindergarten „Piratenskiwelt“ auf die Bretter. Speziell ausgebildete Skilehrer betreuen die Kinder, die dort spielerisch das Skifahren erlernen können. Die Teilnehmer sollten mit Skiern, Skistöcken, Skibekleidung und Helm ausgestattet sein. Die Fortgeschrittenen werden am Skihang unterrichtet. Der Skikurs dauert drei mal zwei Stunden (Samstag zwei und Sonntag vier Stunden). Anmeldung ist am 12. Januar ab 13 Uhr in der Ski- und Wanderhütte möglich.

Snowboardkurse finden ebenfalls am Samstag und Sonntag statt. Die Teilnehmer sollten mindestens acht Jahre alt sein. Der Kurs dauert zwei mal drei Stunden (Samstag und Sonntag jeweils drei Stunden.). Beginn ist am Samstag, 12. Januar, um 14 Uhr. Anmeldung ist ebenfalls ab 13 Uhr in der Skihütte möglich. Die Teilnehmer werden hierbei nur von Lehrkräften geschult, die vom Schwäbischen Skiverband ausgebildet sind.

Wer lieber auf Langlaufskiern unterwegs ist, kann sich auf der neuen Loipe im Neuhauser Tal austoben: Die neu angelegte Loipe ist bei ausreichender Schneelage gespurt – sowohl als klassische Loipe, als auch als Skatingloipe. Die Länge beträgt rund vier Kilometer und ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.