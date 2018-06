Narrenzunft feiert ihr 90-jähriges Bestehen

Die Narrenzunft Fridingen feiert am kommenden Freitag, 8 Juni, ihr 90-jähriges Jubiläum mit einem bunten Rahmenprogramm im Ifflinger Schloss in Fridingen und erinnert damit an die Geschichte der Zunft.

90 Jahre Narrenzunft Fridingen – ein runder Geburtstag, auf den der Verein stolz sein kann. Allerdings gibt es die Fasnet an sich in Fridingen schon viel länger. „Vor 1928 wurde die Fasnacht in Fridingen immer lose organisiert, bis man sich entschlossen hatte, dass die Organisation der Fridinger Fasnacht ein eigenständiger Verein ausführen soll. Somit wird die Fasnacht seit 90 Jahren von der Narrenzunft organisiert“, betonte der Narrenvater Martin Schnell gegenüber unserer Zeitung. Zunächst sei es ein Siebenerrat gewesen, danach und bis heute ein Elferrat.

„Nach dem Ersten Weltkrieg hatten die Privatpersonen kein Geld, um die Fasnet zu organisieren. Deshalb haben sie sich zusammengefunden, um eine Narrenzunft zu gründen und führten einen Tanz vor, bei dem Tanzgeld verlangt wurde. Dadurch wurde damals die Fasnet finanziert“, sagte Schnell.

Es gibt keine Mitgliedsbeiträge

Heute besteht die Narrenzunft aus dem Elferrat und dem Beirat, die letztlich die Mitglieder formen. Finanziert wird der eingetragene Verein derzeit komplett durch das Ergebnis einer Haussammlung und durch Spenden, Mitgliedsbeiträge gibt es nicht.

Der Festakt zum 90-jährigen Bestehen, in dem unter anderem auf die Geschichte der Narrenzunft Fridingen zurückgeblickt wird, findet am kommenden Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr in der Hohenbergstube im Ifflinger Schloss in Fridingen statt und bietet ein buntes Rahmenprogramm.

Alle Interessierten werden von Narrenvater Martin Schnell begrüßt. Fridingens Bürgermeister Stefan Waizenegger richtet Grußworte an alle Anwesenden, genauso wie der Museumsleiter Armin Heim. Beim Festakt werden außerdem der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, und der Landschaftsvertreter der Landschaft Donau, Max Stöhr, ein Grußwort sprechen.

Vortrag von Werner Mezger

Ab etwa 20 Uhr hält der Fasnet-Experte Professor Werner Mezger einen Vortrag mit dem Titel „Fasnacht in der Krise“.

Im Anschluss wird die Ausstellung „Narrenblatt in laufenden Bildern – Fasnetmäntig in Fridingen“ im Ifflinger Schloss offiziell eröffnet und besichtigt. Zu bestaunen gibt es 60 Bilder vom Fasnetmontags-Umzug. Die Bilderausstellung kann bis Ende Oktober im Museum Oberes Donautal im Ifflinger Schloss jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Zusätzlich werden am kommenden Freitag auf einer Leinwand viele weitere Bilder aus den vergangenen 90 Jahren gezeigt. Wer noch weiter in die Vergangenheit der Fridinger Fasnet blicken möchte, der kann das ebenso am 8. Juni bei der Dauerausstellung im Ifflinger Schloss tun, die ebenso geöffnet sein wird und unter anderem alte traditionelle Holzmasken, sogenannte Larven, und Narrenkleider beinhaltet.

Umrahmt wird die Feier zum 90-jährige Bestehen von der Stadtkapelle Fridingen. Für Fingerfood und einen Umtrunk sorgt die Narrenzunft.