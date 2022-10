Narren gehen selbstbewusst in die neue Saison

Narren und Karnevalisten bereiten sich in Fridingen auf große Jubiläen vor – und streben den Weg zur Unesco in Paris an. Das war die Kernbotschaft der jährlichen Herbstarbeitstagung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte kürzlich in Fridingen an der Donau.

Mehr als 400 Vertreter aus den Mitgliedszünften von Deutschlands ältestem närrischen Dachverband hatten sich auf Einladung der Narrenzunft Fridingen in der örtlichen Festhalle versammelt. Voraus gingen der Tagung mehrere Präsidiumssitzungen und Seminare des VSAN-Jugendforums sowie der Medienbeauftragten der Zünfte.

Narrenschopf feiert 50-Jähriges

Was steht in den kommenden beiden Jahren an? Da wären zunächst das 50-jährige Bestehen des Herzstücks der VSAN, dem Narrenschopf in Bad Dürrheim. Dieser Geburtstag soll 2023 gefeiert werden.

2024 ist dann das große Jubiläum 100 Jahre VSAN. Festveranstaltungen wird es am Gründungsort der Vereinigung in Villingen und Bad Saulgau geben, das Große Narrentreffen wird in Weingarten über die Bühne gehen. „Der Ministerpräsident hat bereits zugesagt, für das gesamte Festjahr die Schirmherrschaft zu übernehmen“, sagte VSAN-Präsident Roland Wehrle in Fridingen. In einer Wanderausstellung über das gesamte Jubiläumsjahr soll Fastnacht greifbar aber auch digital als Kulturgut in Weingarten, Konstanz, Offenburg und Rottenburg am Neckar dargestellt werden.

Rosenmontag - ausnahmsweise!

Schon 2023, am Rosenmontag – VSAN-Präsident Roland Wehrle sprach ausnahmsweise nicht vom Fasnetsmendig – werden die schwäbisch-alemannischen Narren Gast bei einem anderen Jubiläum sein: Das Festkomitee des Kölner Karnevals hat eine Abordnung der VSAN zum großen Rosenmontagszug geladen. „Wir werden – einmalig und ohne, dass so etwas wiederholt oder gar die Regel wird – daran teilnehmen", kündigte der Präsident an.

Gemeinsam haben die Karnevalisten aus Bonn, Aachen, Düsseldorf und Köln sowie die VSAN als Kulturträger der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht und das Grosselfinger Narrengericht Großes vor: Derzeit arbeitet man an einem Antrag, dass Fastnacht und Karneval gemeinsam den Sprung auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der Menschheit bei der Unesco in Paris schaffen. „Wenn wir den Eintrag in die Kulturerbe Liste erreichen, wäre der verbriefte Schutz unseres Brauchs noch stärker als wir das jetzt schon haben“, erläuterte Wehrle. In den vergangenen Jahren sei eindrücklich erlebt worden, dass es eben keine Selbstverständlichkeit sei, die fastnächtlichen Bräuche pflegen und leben zu dürfen und zu können.

Obwohl Fastnacht und Karneval also gemeinsam den Schritt nach Paris gehen wollen, soll es keinesfalls zu einer Vermischung der verschiedenen Ausdrucksformen kommen. Dass sich Fastnacht und Karneval aber nahestehen, und bei den Menschen eine ähnliche Emotionalität und Heimatverbundenheit auslösen können, brachte der renommierteste deutsche Karnevalsphilosoph, Wolfgang Oelsner aus Köln, in seinem Vortrag in Fridingen zum Ausdruck. „Unsere Bräuche schaffen Nähe – und das sogar auf Distanz, wie die Pandemie zeigt.“

Museum braucht mehr Zuschüsse

Roland Wehrle nutzte die Gelegenheit, um die Zünfte über Aktuelles aus der Verbandsarbeit zu informieren. Vor Herausforderungen steht aktuell der laufende Betrieb des Museums Narrenschopf in Bad Dürrheim. Nach der Pandemie und den dadurch einhergehenden schwächeren Besucherzahlen hat das Museum mit den rapide steigenden Energiekosten zu kämpfen. „Das ist eine sehr schwierige Situation. Allein bei den Gaskosten werden auf uns im kommenden Jahr 30 000 Euro mehr zukommen. Das können wir allein als Vereinigung so nicht stemmen. Wenn es da keine Zuschüsse oder Hilfen gibt, müssten wir das Museum an einigen Tagen sogar schließen“, bemerkte der Präsident der Vereinigung. So weit soll es nicht kommen.

VSAN-Präsident Wehrle bedankte sich vor allem bei der Narrenzunft und der Stadt Fridingen: