Mongolia Help betreibt Landhaus für Kinder

Der Hilfsverein „Mongolia Help“ hat in seiner Mitgliederversammlung Bilanz gezogen. Im Mittelpunkt der Versammlung stand vor allem das bei Ulan-Bator gebaute Landhaus des Vereins, das für die Unterbringung und Betreuung für Kinder genutzt werden soll. Der Verein hat mittlerweile 100 Mitglieder.

Im vergangenen Jahr war die Aktivität des Vereins in der Mongolei nicht allzu groß. Aktuell geht es darum, das Landhaus weiter auszubauen. Der zweite Stock wird ausgebaut. Der Stromanschluss muss noch gemacht werden, außerdem muss noch geklärt werden, ob ein Brunnen gebaut werden kann.

Die finanziellen Mittel zum Ausbau sind begrenzt. Das Loch für den Tiefbrunnen muss zwischen 80 und 120 Meter tief werden, was finanziell momentan nicht möglich ist. Es ist aufwändig, das Baumaterial zu besorgen und auch zu transportieren.

Im Juni besucht die Don-Bosco- Schule aus Ulan-Bator mit ihren Kindern das Haus und wird das Landhaus nutzen. Ein Hausmeister wurde eingestellt, monatlich erhält dieser 100 Euro. Außerdem gibt es seit März dieses Jahres eine Betreuerin für das Landhaus. Das alte Landhaus ist im Jahr 2018 komplett abgewickelt worden. Es konnte noch ein Erlös von 4000 Euro erzielt werden, dieser wurde für den Bau des neuen Landhauses eingesetzt.

Im Jahr 2018 wurde die an einem Hirntumor leidende Munkhazyaa nochmals in Freiburg behandelt. Für die Behandlung wurden hauptsächlich die Mittel verwendet, die die Eltern in der Mongolei sammeln konnten. Es war nur in geringfügigem Umfang der Einsatz von Mitteln des Vereins nötig. Dem Mädchen geht es aktuell gut. Sie wurde als geheilt entlassen.

Vorstandswahlen standen in diesem Jahr nicht an. Dem Verein „Mongolia Help“ stehen vor: Vorsitzender Frank Riedinger, stellvertretender Vorsitzender Emil Buschle, die Beisitzer Odmaa Duuvaa, Thomas Buschle und Adele Buschle, Kassier Andrea Weidemann, Kassenprüfer Oliver Schlegel und Rafael Hamma sowie Schriftführerin Nikola Bucher-Hamma.