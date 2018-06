Mit Kreativität wider die Phantasielosigkeit

Fridingen - Wer in diesem Jahr in der Naturbühne Steintäle das Kinderstück „Der Riese Phantasus“ besucht, wird eine veränderte Bühne vorfinden. Die sonst naturbelassene Felsenlandschaft ist fast zur Hälfte mit einem weißen Tuch bedeckt. Doch mitten im Stück wird aus dem „Noch-Nicht-Land“, mithilfe von vielen kleinen fleißigen Gnomen eine blühende Landschaft.

Diese Fridinger Szene steht nicht im eigentlichen, ursprünglichen Text des Stückes von Klaus Caesar, sondern die Spieler und die Spielleitung des Kulturrings haben sie, neben weiteren Ideen, mit der Erlaubnis des Verlags hinzugefügt.

Das gilt auch für die Figur der Phantasie, welche der eigentliche Mittelpunkt der Handlung ist. Darum geht es in dem Stück: Die Prinzessin Anna-Maria hat ihre Phantasie verloren durch zu großen Handy-Konsum. Der Riese Phantasus besitzt jetzt ihre Phantasie, die er in eine Muschel gesperrt hat, so wie die Phantasie von vielen anderen Kindern, die sie auch verloren haben.

Er horcht an den Muscheln, um Geschichten daraus zu hören. Mit Anna-Marias Phantasie hat er aber noch etwas besonderes vor: Er will sie benutzen, um König zu werden. Um das zu verhindern, und um Anna-Maria ihre Phantasie wiederzubringen, machen sich die Freunde Marie und Paul auf die Suche nach der Höhle des Riesen Phantasus und treffen viele bunte Geschöpfe.

Um ein eineinhalbstündiges Stück auf die Beine zu stellen, braucht man einiges an Vorbereitungszeit. Schon im Winter suchten die Schauspieler unter der neuen Spielleitung von Laura Feger und Günther Rieckmann ein Stück aus.

Aus einer Auswahl von Märchen einigten sie sich auf „Der Riese Phantasus“. In einer Kreativgruppe mit vier Spielern und Spielleitung arbeitete man dann im Winter das Stück aus. Dazu schrieb Robin Rathmann, auch Schauspieler im Kinderstück, zwei Lieder. Den ersten Vorbereitungen folgte die eigentliche schauspielerische Arbeit an dem Text, begonnen mit einigen Leseproben über die Rollenverteilung bis hin zu ersten Proben im Kulturringhaus. Sobald das Wetter es zuließ, wechselte das Ensemble für die Proben, die vom Frühjahr bis zur Premiere am 2. Juli andauerten, ins Steintäle. In dieser Zeit wurden auch das aufwendige Bühnenbild und Kostüme, wie zum Beispiel das eines Wals, umgesetzt.